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اننت ناگ کی مغوی نابالغ لڑکی جموں سے بازیاب، ملزم اغوا کار گرفتار
دستیاب معلومات اور مسلسل کوششوں کے نتیجے میں پولیس ٹیم نے مغوی لڑکی کا سراغ لگا کر اسے بحفاظت بازیاب کر لیا۔
Published : June 27, 2026 at 5:03 PM IST
اننت ناگ : ضلع اننت ناگ کے عیشمقام علاقہ میں پولیس نے فوری اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ایک کمسن مغوی لڑکی کو بحفاظت بازیاب کر لیا جبکہ مبینہ ملزم کو چند گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 26 جون 2026 کی شام پولیس اسٹیشن عیشمقام میں ایک تحریری شکایت موصول ہوئی، جو متاثرہ لڑکی کے والد کی جانب سے درج کرائی گئی تھی۔
شکایت میں الزام عائد کیا گیا کہ ان کی کمسن بیٹی کو ایک شخص، جس کی شناخت گولو سم ولد پرہلاد تورہ ساکن گنگیال جموں کے طور پر ہوئی ہے، نے اغوا کر لیا ہے۔ شکایت موصول ہونے پر پولیس اسٹیشن عیشمقام میں فوری طور پر بھارتیہ نیائے سنہیتا (بی این ایس ) کی دفعہ 137(2) کے تحت ایف آئی آر نمبر 59/2026 درج کی گئی اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق سنگین معاملہ کو دیکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس کی ایک خصوصی ٹیم کو فوری طور پر جموں روانہ کیا گیا۔ دستیاب معلومات اور مسلسل کوششوں کے نتیجے میں پولیس ٹیم نے مغوی لڑکی کا سراغ لگا کر اسے بحفاظت بازیاب کر لیا اور مبینہ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق بازیاب لڑکی اور گرفتار ملزم kv پولیس اسٹیشن عیشمقام لایا گیا۔
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اس واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کہیں اس جرم میں کسی اور فرد یا گروہ کا بھی کوئی کردار موجود ہے یا نہیں، پولیس نے کہا کہ اس سلسلہ میں متعلقہ دفعات کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ملزم کے خلاف قانون کے تحت فوری اور سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔