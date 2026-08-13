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اننت ناگ پولیس کی کارروائی، جھوٹے این ڈی پی ایس کیس کی دھمکی دے کر رقم بٹورنے والے دو افراد گرفتار
پولیس نے دو مشتبہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن پر ایک شخص کو دھمکی دینے اور رقم کا مطالبہ کرنے کا الزام ہے۔
Published : August 13, 2026 at 9:50 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): اننت ناگ پولیس نے ایک شخص کو جھوٹے این ڈی پی ایس مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دے کر مبینہ طور پر رقم بٹورنے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔
پیٹھ نمبل مٹن کے اعجاز احمد شاہ نے پولیس اسٹیشن سری گفوارہ میں ایک شکایت درج کرائی تھی، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ ملزمان نے اسے جھوٹے این ڈی پی ایس کیس میں ملوث کرنے کی دھمکی دے کر 24 ہزار روپے کی رقم طلب کی اور وصول کی۔ شکایت کے مطابق، رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے منشیات سے متعلق ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دی گئی تھی۔
شکایت موصول ہونے کے بعد پولیس نے الزامات کی تصدیق کے لیے تحقیقات کی اور پایا کہ شکایت کنندہ کسی ایسے مقدمے میں ملوث نہیں تھا۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن سری گفوارہ میں ایف آئی آر نمبر 68/2026 درج کی گئی، جس میں بی این ایس کی دفعات 308(2)(6)، 318(4) اور 351(2) عائد کی گئی ہیں۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے دونوں مشتبہ ملزمان کی شناخت کرکے انہیں گرفتار کرلیا۔ گرفتار افراد کی شناخت ویر نوبگ بجبہاڑہ کے رہائشی مظفر احمد میر اور پیٹھ نمبل مٹن کے جان محمد وگے کے طور پر ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق شکایت کے بعد دونوں ملزمان کی گرفتاری فوری کارروائی کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ کارروائی شہریوں کو دھمکی، بھتہ خوری اور فوجداری مقدمات میں جھوٹا پھنسانے کی دھمکیوں سے تحفظ فراہم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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