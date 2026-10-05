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اننت ناگ میں پہلی بار ڈے نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ، 12 ٹیمیں لیں گی حصہ
ٹورنامنٹ کو اس انداز میں منعقد کرنےکا مقصد کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شائقین کو بھی ایک بہتر اور جدید کرکٹ کا تجربہ فراہم کرنا ہے۔
Published : October 5, 2026 at 7:36 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) ملک کی دیگر ریاستوں اور بڑے شہروں کی طرز پر جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پہلی بار دن رات کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ضلع کے نئے اور ابھرتے ہوئے کرکٹ کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک منظم، مسابقتی اور بہترین پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ اننت ناگ کارپوریٹ کرکٹ لیگ (اے سی سی ایل) کے نام سے منعقد ہونے والا یہ ٹورنامنٹ 11 اکتوبر سے شروع ہوگا، جس میں مجموعی طور پر 12 ٹیمیں حصہ لیں گی۔
اس سلسلے میں ٹورنامنٹ کے چیف پیٹرن ہلال احمد شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اننت ناگ کی کرکٹ تاریخ میں یہ ایک اہم اور منفرد قدم ہے، جس کا بنیادی مقصد مقامی نوجوانوں میں موجود کرکٹ کے ٹیلنٹ کو سامنے لانا اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اننت ناگ میں بڑی تعداد میں نوجوان کرکٹ کے کھیل سے وابستہ ہیں اور کئی کھلاڑی مختلف سطحوں پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تاہم انہیں بڑے اور منظم مقابلوں میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے مزید مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق کارپوریٹ کرکٹ لیگ اسی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے منعقد کی جا رہی ہے۔
ہلال احمد شاہ نے کہا کہ دن رات کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ کے ذریعے نہ صرف کھلاڑیوں کو مسابقتی ماحول میسر آئے گا بلکہ کرکٹ کے شائقین کو بھی معیاری، سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ لیگ کے انعقاد سے اننت ناگ میں کرکٹ کے کھیل کو مزید فروغ ملے گا اور مستقبل میں مقامی سطح سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔
منتظمین کے مطابق اننت ناگ کارپوریٹ کرکٹ لیگ میں 12 ٹیمیں شرکت کریں گی اور مقابلوں کا انعقاد فلڈ لائٹس کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کو اس انداز میں منعقد کرنے کا مقصد کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شائقین کو بھی ایک بہتر اور جدید کرکٹ کا تجربہ فراہم کرنا ہے۔
منتظمین نے بتایا کہ ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کے لیے 12 لاکھ روپے کا نقد انعام مقرر کیا گیا ہے، جبکہ لیگ کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بہترین بلے باز، گیند باز اور دیگر نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو بھی ان کی کارکردگی کی بنیاد پر سراہا جائے گا۔
منتظمین نے کہا کہ اننت ناگ کارپوریٹ کرکٹ لیگ محض ایک کھیلوں کا مقابلہ نہیں بلکہ نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں سے جوڑنے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ضلع میں کرکٹ کے لیے ایک مضبوط ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس طرح کے مزید بڑے کھیلوں کے مقابلے منعقد کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مقامی سطح پر موجود ٹیلنٹ کو قومی اور اعلیٰ سطح کے مقابلوں تک پہنچنے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
انہوں نے کرکٹ سے وابستہ نوجوان کھلاڑیوں اور ضلع کے کھیلوں کے شائقین سے اپیل کی کہ وہ اس لیگ میں بھرپور دلچسپی لیں اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ منتظمین کے مطابق لیگ کے ذریعے اننت ناگ میں کرکٹ کے کھیل کو نئی سمت دینے اور نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔