ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ کا ایس ٹی پی جموں کشمیر میں سرفہرست، وادی میں قائم کیے جائیں گے پندرہ نئے پلانٹس
سپرنٹنڈنٹ انجینئر UEED نے کہا، اننت ناگ کا STP جموں وکشمیر میں سرفہرست ہے۔ علاوہ ازیں وادی میں پندرہ نئے پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔
Published : April 10, 2026 at 10:29 AM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر): وادیٔ کشمیر کے آبی ذخائر اور ماحول کو صاف اور محفوظ رکھنے میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ضلع اننت ناگ کے مہندی کدل میں قائم چار ایم ایل ڈی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو جموں و کشمیر میں سرفہرست قرار دیا جا رہا ہے۔
اس سلسلے میں مذکورہ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں "سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی مؤثر کارکردگی، دیکھ بھال اور پائیدار ٹیکنالوجی" کے عنوان کے تحت دو روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران پلانٹ کی بہترین کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کو سراہا گیا، جب کہ نئے انجینئروں اور طلبہ کو سیوریج ٹریٹمنٹ کے درست طریقۂ کار اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔
سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے قیام کو وسعت
اربن انوائرنمنٹ انجینئرنگ محکمہ کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر سمیع اللہ بیگ نے کہا کہ آبی وسائل کے تحفظ اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے حکومت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے قیام کو وسعت دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت وادیٔ کشمیر میں نو پلانٹس فعال ہیں جب کہ مزید پندرہ نئے پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔
فعال پلانٹس کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ
انہوں نے کہا کہ اننت ناگ کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ دیگر تمام فعال پلانٹس کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسی لیے یہاں آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ اس کے مؤثر نظام کو سمجھا جا سکے۔ بیگ نے مزید کہا کہ اننت ناگ کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔
فضلے سے حاصل مادے کو نامیاتی کھاد میں تبدیل کیا جائے گا
انہوں نے بتایا کہ صاف شدہ پانی کو آبپاشی اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال میں لایا جائے گا اور اس منصوبے پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے انچارج ڈاکٹر بشارت نے کہا کہ صاف شدہ پانی کو کھیتوں اور گھریلو باغات کی آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب کہ فضلے سے حاصل ہونے والے مادے کو نامیاتی کھاد میں تبدیل کر کے کسانوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس سے کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔