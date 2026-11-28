ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے باوجودبجلی کی کٹوتی جاری ہے'
شہریوں نے محکمہ بجلی کوتنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسمارٹ میٹر نصب ہونے کے باوجود بہتر بجلی سپلائی فراہم نہیں کی جا رہی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 7:07 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مختلف علاقوں، بشمول اشاجی پورہ، ہیوَن کالونی، شِوَن کالونی، ڈبروانہ، مومن آباد، بندیالگام اور ملحقہ بستیوں کے مکینوں نے محکمہ بجلی کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے علاقے میں جاری غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ "سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی میں اضافہ ہوگیا ہے، جس کے نتیجے میں شہریوں کو روزمرہ زندگی میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔"
احتجاجیوں کے مطابق علاقے میں صبح اور شام کے اوقات میں اکثر بجلی غائب رہتی ہے، جبکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب گھریلو صارفین کو بجلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث بجلی کی مسلسل عدم دستیابی نے بچوں، بزرگوں، خواتین اور طلبہ کی مشکلات میں مزید اضافہ کردیا ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جہاں گھریلو معمولات متاثر ہورہے ہیں، وہیں طلبہ کی تعلیم اور دیگر ضروری کاموں پر بھی منفی اثرات مرتب ہورہے ہیں۔
مقامی باشندوں نے بتایا کہ علاقے میں کئی سال قبل سو فیصد اسمارٹ میٹر نصب کیے جاچکے ہیں اور صارفین باقاعدگی سے بجلی کے بل بھی ادا کررہے ہیں، اس کے باوجود ان علاقوں کو نان میٹرڈ علاقوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا گیا ہے اور اکثر و بیشتر بجلی کی سپلائی کاٹ دی جاتی ہے۔
اسمارٹ میٹرز کی تنصیب اور حکام کا وعدہ
مکینوں نے حکومت خاص کر محکمہ بجلی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: کہنا ہے کہ "اسمارٹ میٹروں کی تنصیب کے وقت عوام کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس اقدام سے بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے گی اور صارفین کو بہتر و معیاری بجلی سہولیات فراہم کی جائیں گی، تاہم زمینی سطح پر صورتحال میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔
احتجاجی مکینوں نے سوال اٹھایا کہ "جب علاقے کے صارفین سے اسمارٹ میٹروں کے ذریعے بجلی کے بل باقاعدگی سے وصول کیے جارہے ہیں تو پھر انہیں مناسب اور بلاخلل بجلی سپلائی فراہم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟" ان کا کہنا تھا کہ صارفین اپنی ذمہ داریاں پوری کررہے ہیں اور وقت پر بجلی کے بل ادا کررہے ہیں، لہٰذا محکمہ بجلی پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صارفین کو مقررہ شیڈول کے مطابق معقول بجلی فراہم کرے۔
مقامی لوگوں نے حکومت کی جانب سے 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کے اعلان پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ عوام کو محض اعلانات اور وعدوں کے بجائے عملی طور پر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف عوام کو راحت پہنچانے کے دعوے کیے جارہے ہیں، جبکہ دوسری جانب زمینی سطح پر بجلی کی صورتحال بدستور تشویشناک بنی ہوئی ہے اور صارفین کو غیر اعلانیہ کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
'موسم سرما اور بجلی کی آنکھ مچولی'
مکینوں نے مزید کہا کہ سردیوں کے ان ایام میں بجلی کی مسلسل عدم دستیابی سے بزرگوں اور بچوں کو خاص طور پر مشکلات پیش آرہی ہیں، جبکہ طلبہ کو بھی اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے مطابق عوام کو سرد موسم میں بجلی کی بنیادی سہولت سے محروم رکھنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔
احتجاجی مکینوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے خصوصی مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اشاجی پورہ، شِوَن کالونی، ہیوَن کالونی، ڈبروانہ، مومن آباد اور بندیالگام سمیت ملحقہ علاقوں میں بجلی کی ابتر صورتحال کا سنجیدہ نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکمہ کے اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی کہ ان علاقوں کو مناسب بجلی شیڈول کے تحت سپلائی فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی کا سلسلہ بند کیا جائے۔
مقامی باشندوں نے واضح کیا کہ انہیں صرف سرکاری اعلانات اور یقین دہانیوں کی ضرورت نہیں بلکہ وہ زمینی سطح پر عملی اقدامات چاہتے ہیں، تاکہ اسمارٹ میٹر نصب ہونے اور بجلی کے بلوں کی باقاعدہ ادائیگی کے باوجود انہیں بنیادی بجلی سہولت سے محروم نہ رہنا پڑے اور سردیوں کے مشکل موسم میں عوام کو راحت مل سکے۔
یہ بھی پڑھیں:
جموں و کشمیر میں بجلی 6.83 فیصد مہنگی ہونے سے صارفین پر 251 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ