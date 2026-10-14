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اننت ناگ پولیس کا نائٹ کریک ڈاؤن دو راتوں میں 130 مشتبہ افراد حراست میں، سو سے زائد موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں ضبط
اننت ناگ پولیس کا نائٹ کریک ڈاؤن دو راتوں میں 130 مشتبہ افراد حراست میں، سو سے زائد موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں ضبط
Published : October 14, 2026 at 3:18 PM IST
اننت ناگ : اننت ناگ پولیس نے ضلع بھر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام، غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی، بغیر رجسٹریشن نمبر پلیٹ اور ضروری دستاویزات کے چلنے والی گاڑیوں کی جانچ اور مشتبہ افراد و گاڑیوں کی شناخت کے لیے بڑے پیمانہ پر شبانہ ناکہ چیکنگ، گشت اور نگرانی کی کارروائیاں شروع کئیں۔ پولیس کی جانب سے 13 اور 14 اکتوبر کو دران شب انجام دی گئی ان کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 130 مشتبہ افراد کو تصدیق اور پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔
اس کے علاوہ، ضروری دستاویزات کے بغیر چلنے والی 104 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا یا ان کے چالان کیے گئے۔ جبکہ مشکوک سابقہ ریکارڈ رکھنے والی 19 گاڑیوں کو مزید تصدیق اور قانونی کارروائی کے لیے ضبط کیا گیا۔ غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی کے دوران پولیس نے 17 ٹریکٹر، پانچ ٹپر، دو ڈمپر اور ایک جے سی بی مشین ضبط کی۔ یہ گاڑیاں غیر قانونی کان کنی سے متعلق کارروائیوں کے سلسلے میں ضبط کی گئیں۔
ایک الگ کارروائی کے دوران پولیس نے ایک مبینہ جنگلاتی اسمگلر کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے غیر قانونی لکڑی بھی ضبط کی۔ پولیس کے مطابق، ان مشترکہ کارروائیوں کا مقصد ضلع میں غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانا، گاڑیوں سے متعلق قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانا، مشتبہ نقل و حرکت کی نگرانی کو مضبوط بنانا اور امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنا ہے۔ رات کے اوقات میں خصوصی چیکنگ کے ذریعے ایسی گاڑیوں اور افراد کی نشاندہی پر توجہ دی جا رہی ہے جن کی سرگرمیاں یا دستاویزات مزید تصدیق کی متقاضی ہیں۔
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اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی کان کنی، گاڑیوں سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی، مشتبہ سرگرمیوں اور دیگر غیر قانونی اقدامات کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ پولیس کے مطابق ضلع بھر میں رات کے وقت گشت، ناکہ چیکنگ اور تصدیقی کارروائیوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام، عوامی تحفظ اور ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مسلسل نگرانی اور عوامی تعاون ناگزیر ہے۔