ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ پولیس کی منشیات مخالف مہم میں بڑی کامیابی، ڈیڑھ کلوسے زائد چرس برآمد، ایف آئی آر درج
پولیس نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔
Published : March 27, 2026 at 8:04 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) سنگم پولیس نے منشیات کے خلاف جاری اپنی مہم کے دوران ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک مقامی شخص کے قبضے سے تقریباً ایک کلو پانچ سو گرام (1.5 کلو) چرس برآمد کی ہے۔ یہ کارروائی پولیس کی مستعدی اور منشیات کے خلاف جاری زیرو ٹالرنس پالیسی کا نتیجہ ہے۔
پولیس حکام کے مطابق اس ضمن میں ایف آئی آر زیر نمبر 71/2026 متعلقہ دفعات کے تحت درج کر لی گئی ہے، جبکہ مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور اس سے تفصیلی پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ منشیات کے اس نیٹ ورک کے دیگر پہلوؤں، سپلائی چین اور اس میں ملوث مزید افراد کی نشاندہی کی جا سکے۔ پولیس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ برآمد شدہ چرس کہاں سے لائی گئی اور اسے کس مقام پر فروخت یا سپلائی کیا جانا تھا۔
یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ رواں سال کے دوران سنگم پولیس نے منشیات کے خلاف اب تک تقریباً چھ کامیاب کارروائیاں انجام دی ہیں، جن کے دوران قابل ذکر مقدار میں ممنوعہ اشیاء ضبط کی گئیں اور کئی افراد کو قانون کے دائرے میں لایا گیا۔ ان مسلسل اور مؤثر کارروائیوں کو عوامی سطح پر بے حد سراہا جا رہا ہے، اور مقامی لوگوں نے پولیس کی ان کاوشوں کو معاشرے کو منشیات جیسے خطرناک ناسور سے پاک کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔
پولیس نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات فروشوں اور اس مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں گی اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔
عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں پولیس کا بھرپور تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی یا منشیات سے متعلق معلومات فوری طور پر نزدیکی پولیس اسٹیشن کو فراہم کریں تاکہ نوجوان نسل کو محفوظ رکھا جا سکے اور ایک صحت مند اور پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکے۔