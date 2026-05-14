اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، لارنو میں غیر قانونی تعمیرات مسمار
Published : May 14, 2026 at 1:59 PM IST
اننت ناگ : منشیات کے خلاف اپنی مسلسل اور سخت مہم کو جاری رکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے ضلع میں منشیات کے نیٹ ورک کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کوکرناگ کے گاؤرن لارنو علاقے میں پولیس، محکمہ مال اور محکمہ جنگلات کی مشترکہ انسدادِ تجاوزات کارروائی کے دوران دو بدنام زمانہ منشیات فروشوں کی غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی دکانوں کو مسمار کردیا گیا۔
مذکورہ دکانیں آصف علی پالا ولد علی محمد پالا اور نثار احمد کسانہ ولد بشیر احمد کسانہ، ساکنان متہیندو لارنو کی ملکیت تھی، جنہوں نے مبینہ طور پر جنگلات کی اراضی پر ناجائز قبضہ کرکے غیر قانونی تعمیرات قائم کی تھی۔ تحقیقات کے دوران یہ بات ثابت ہوئی کہ مذکورہ ڈھانچے غیر قانونی طور پر جنگلاتی زمین پر تعمیر کیے گئے تھے، جس کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں منہدم کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق یہ کارروائی منشیات کے کاروبار کی جڑیں ختم کرنے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے تحت صرف منشیات فروشوں ہی نہیں بلکہ ان کی غیر قانونی جائیدادوں اور جرائم سے حاصل کردہ اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اننت ناگ پولیس نے ضلع کو منشیات سے پاک بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ یا اس کی معاونت میں ملوث عناصر کے خلاف آئندہ بھی سخت قانونی کارروائیاں جاری رہیں گی۔