ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، لارنو میں غیر قانونی تعمیرات مسمار

مذکورہ دکانیں آصف علی پالا ولد علی محمد پالا اور نثار احمد کسانہ ولد بشیر احمد کسانہ، ساکنان متہیندو لارنو کی ملکیت تھی۔

اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، لارنو میں غیر قانونی تعمیرات مسمار
اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، لارنو میں غیر قانونی تعمیرات مسمار (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 14, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ : منشیات کے خلاف اپنی مسلسل اور سخت مہم کو جاری رکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے ضلع میں منشیات کے نیٹ ورک کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کوکرناگ کے گاؤرن لارنو علاقے میں پولیس، محکمہ مال اور محکمہ جنگلات کی مشترکہ انسدادِ تجاوزات کارروائی کے دوران دو بدنام زمانہ منشیات فروشوں کی غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی دکانوں کو مسمار کردیا گیا۔

اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، لارنو میں غیر قانونی تعمیرات مسمار (ETV Bharat)

مذکورہ دکانیں آصف علی پالا ولد علی محمد پالا اور نثار احمد کسانہ ولد بشیر احمد کسانہ، ساکنان متہیندو لارنو کی ملکیت تھی، جنہوں نے مبینہ طور پر جنگلات کی اراضی پر ناجائز قبضہ کرکے غیر قانونی تعمیرات قائم کی تھی۔ تحقیقات کے دوران یہ بات ثابت ہوئی کہ مذکورہ ڈھانچے غیر قانونی طور پر جنگلاتی زمین پر تعمیر کیے گئے تھے، جس کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں منہدم کر دیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں: آر ایس ایس نے پاکستان سے مذاکرات شروع کرنے کی حمایت کر دی


پولیس کے مطابق یہ کارروائی منشیات کے کاروبار کی جڑیں ختم کرنے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے تحت صرف منشیات فروشوں ہی نہیں بلکہ ان کی غیر قانونی جائیدادوں اور جرائم سے حاصل کردہ اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اننت ناگ پولیس نے ضلع کو منشیات سے پاک بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ یا اس کی معاونت میں ملوث عناصر کے خلاف آئندہ بھی سخت قانونی کارروائیاں جاری رہیں گی۔

TAGGED:

KOKERNAG
DEMOLISHES ILLEGAL STRUCTURES
اننت ناگ پولیس
منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی
ANANTNAG POLICE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.