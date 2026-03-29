ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں پولیس کا ایس پی او رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار
پولیس نے لوڈکیریئر کی تلاشی لی اور اس کے کاغذات چیک کئے، مگر کاغذات واپس نہیں کئے اور پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کی ہدایت دی۔
Published : March 29, 2026 at 8:31 PM IST
اننت ناگ : محکمہ انسداد بدعنوانی (اینٹی کرپشن بیورو ) جموں و کشمیر نے پولیس اسٹیشن لارنو، اننت ناگ کے ایک اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) کو ایک شکایت گزار سے 18 ہزار روپئے رشوت طلب کرنے اور وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ اے سی بی ترجمان کے مطابق ،اے سی بی کو ایک تحریری شکایت موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ 26 مارچ 2026 کو شکایت گزار اپنی لوڈ کیریئر گاڑی میں متی سے بدیہاڑ جا رہا تھا، جہاں بدیہاڑ پُل پر پولیس ناکہ پارٹی نے اسے روک لیا۔
انہوں نے کہا کہ پولیس پارٹی نے لوڈ کیریئر کی تلاشی لی اور اس کے کاغذات چیک کئے، مگر کاغذات واپس کرنے کے بجائے اسے اگلے دن پولیس اسٹیشن لارنو میں حاضر ہونے کو کہا۔ اگلے دن یعنی 27 مارچ 2026 کو شکایت گزار پولیس اسٹیشن لارنو پہنچا جہاں اس کی ملاقات ایس پی او امتیاز احمد بٹ سے ہوئی، جس نے زبانی طور پر 30 ہزار روپے طلب کئے تاکہ کاغذات واپس کئے جا سکیں، بعد ازاں فون پر یہ رقم 25 ہزار روپے بتائی گئی، جو آخرکار 18 ہزار روپے پر طے پائی۔
ترجمان کے مطابق شکایت گزار نے رشوت دینے سے انکار کیا اور اس کے بجائے قانونی کارروائی کے لئے اے سی بی سے رجوع کیا۔ شکایت موصول ہونے پر خفیہ جانچ کی گئی جس میں مذکورہ سرکاری ملازم کی جانب سے رشوت طلب کرنے کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد پولیس اسٹیشن اے سی بی اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 03/2026 زیر دفعہ 7 پریوینشن آف کرپشن ایکٹ 1988 (ترمیمی ایکٹ 2018 کے ساتھ) درج کی گئی اور تحقیقات شروع کی گئی۔
تحقیقات کے دوران ایک ٹریپ ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ پولیس اہلکار امتیاز احمد بٹ نمبر 176/ایس پی او، ساکن بٹ پورہ لارنو کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا اور رشوت کی رقم بھی اس کی تحویل سے آزاد گواہوں کی موجودگی میں برآمد کی گئی۔ بعد میں مجسٹریٹ اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں ملزم کے رہائشی مکانوں کی تلاشی بھی لی گئی۔۔ کیس کی مزید تحقیقات جاری ہے۔