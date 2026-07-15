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پہلگام میں اننت ناگ پولیس کی جانب سے یاتریوں کے لئے پولیس ایمرجنسی ہسپتال قائم
پولیس ایمرجنسی ہسپتال میں تجربہ کار ڈاکٹروں، تربیت یافتہ پیرامیڈیکل عملے اور ضروری طبی آلات کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔
Published : July 15, 2026 at 10:52 PM IST
پہلگام: (میر اشفاق) شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے دوران یاتریوں کی حفاظت، صحت اور بروقت طبی امداد کو یقینی بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے پہلگام میں ایک جدید پولیس ایمرجنسی ہسپتال قائم کیا ہے۔ اس ہسپتال کا مقصد یاترا کے دوران کسی بھی طبی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنا اور یاتریوں کو چوبیس گھنٹے معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
پولیس ایمرجنسی ہسپتال میں تجربہ کار ڈاکٹروں، تربیت یافتہ پیرامیڈیکل عملے اور ضروری طبی آلات کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ اچانک بیماری، حادثات، سانس لینے میں دشواری، دل کی تکلیف، بلڈ پریشر، پانی کی کمی، اونچائی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل اور دیگر طبی ہنگامی حالات میں فوری علاج فراہم کیا جا سکے۔
ہسپتال کو جدید طبی سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے، جہاں ابتدائی طبی امداد، ایمرجنسی علاج، آکسیجن سپورٹ، ادویات اور مریضوں کی مسلسل نگرانی کی سہولت موجود ہے۔ اگر کسی مریض کی حالت زیادہ تشویشناک ہو تو اسے فوری طور پر قریبی خصوصی ہسپتال منتقل کرنے کے لیے بھی مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد شری امرناتھ یاتریوں کو محفوظ، پُرسکون اور طبی اعتبار سے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ پولیس، محکمہ صحت، سول انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے باہمی اشتراک سے یاترا کے دوران ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔
پولیس کے مطابق پولیس ایمرجنسی ہسپتال کا قیام یاترا کے لیے کیے گئے جامع حفاظتی انتظامی اقدامات کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے نہ صرف یاتریوں کا اعتماد مضبوط ہوگا بلکہ کسی بھی طبی ایمرجنسی میں فوری اور مؤثر طبی امداد کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا سکے گی۔
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