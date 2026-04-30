اننت ناگ پولیس نے کوکرناگ میں پوست کی کاشت کو تباہ کر دیا، ملزمان پر مقدمہ درج
پولیس اسٹیشن کوکرناگ نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر تقریباً تین مرلہ اراضی پر پوست کی غیر قانونی کاشت کو تباہ کر دیا۔
Published : April 30, 2026 at 12:35 PM IST
اننت ناگ: (عمران دین) اننت ناگ پولیس نے منشیات کی غیر قانونی کاشت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کوکرناگ کے ناروپورہ چیک میں پوست کی کاشت کو تباہ کر دیا، جب کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
ذرائع کے مطابق پولیس کو خفیہ اطلاع موصول ہونے پر پولیس اسٹیشن کوکرناگ نے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/18 کے تحت ایف آئی آر زیر نمبر 37/2025 درج کی۔ تفتیش کے دوران پولیس کی ایک ٹیم، ایگزیکٹو مجسٹریٹ اور محکمہ زراعت کے افسران کے ہمراہ موقعے پر پہنچی۔
جائے وقوع کے معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ ناروپورہ چیک کے رہائشی محمد یوسف نائیکو، ولدِ داماد غلام حسن میر، نے تقریباً تین مرلہ اراضی پر غیر قانونی طور پر پوست کی کاشت کر رکھی تھی۔ تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مذکورہ غیر قانونی فصل کو موقعے پر ہی تباہ کر دیا گیا۔
اننت ناگ پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ منشیات کی کاشت کے خاتمے کے لیے پُرعزم ہیں اور عوام سے اپیل کی کہ ایسے غیر قانونی کاموں کے خلاف معلومات فراہم کر کے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں ایل جی انتظامیہ کی جانب سے نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات کے خلاف 100 روزہ مہم زور و شور سے جاری ہے اور اس کے تحت چھاپے ماری، ضبطی، گرفتاری اور منشیات سے متعلق املاک کی مسماری اور فصلوں کی بربادی کی کارروائیاں جاری ہیں۔
