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اننت ناگ پولیس کا لال چوک کے پامپوش ہوٹل پر چھاپہ، 120 بوتلیں شراب اور چرس نما مشتبہ مادہ برآمد
پولیس کو ہوٹل میں مبینہ غیرقانونی سرگرمیوں کے حوالے سے مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس کی بنیاد پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔
Published : November 19, 2026 at 7:06 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) منشیات اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے لال چوک میں واقع 'پامپوش ہوٹل' پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے شراب کی 120 بوتلیں اور چرس جیسا مشتبہ مادہ ضبط کر لیا ہے۔
ذرائع کے مطابق پولیس کو ہوٹل میں مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس کی بنیاد پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ تلاشی کے دوران ہوٹل کے احاطے سے شراب کی 120 بوتلیں اور چرس سے مشابہ ایک مشتبہ مادہ برآمد ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ مادے کی اصل نوعیت کی تصدیق فارنسک لیبارٹری کی جانچ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔
پولیس کی اس کارروائی کو ضلع میں منشیات فروشوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری مہم میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں ممکنہ گرفتاریوں اور مزید قانونی کارروائی سے متعلق تفصیلات کا انتظار ہے، جبکہ پولیس نے واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
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واضح رہے کہ اننت ناگ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے عام شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ معاشرے کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے ایسے عناصر کے بارے میں بروقت اطلاع فراہم کریں۔