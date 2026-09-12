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کشمیر میں منشیات کے خلاف بڑا آپریشن، 20 مقامات پر چھاپے، 13 مشتبہ منشیات فروش حراست میں
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ خفیہ مگر مصدقہ اطلاع کے بعد یہ کارروائیاں انجام دی گئیں۔
By ANI
Published : September 12, 2026 at 2:36 PM IST
اننت ناگ: منشیات نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں پولیس نے ہفتے کے روز ضلع کے منشیات کا گڑھ سمجھے جانے والے واگہامہ علاقے میں 20 مقامات پر نارکو کارڈن (narco CASO) (کوارڈن اینڈ سرچ آپریشن) انجام دیا۔
اننت ناگ پولیس کے مطابق اس مشترکہ کارروائی کے دوران 13 مشتبہ منشیات فروشوں کو پوچھ گچھ اور مزید قانونی کارروائی کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ "آپریشن کا مقصد منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث لوکل نیٹ ورک کا پتہ لگانا، اسے ختم کرنا اور منشیات کی سپلائی کو اس کے منبع پر ہی روکنا تھا۔"
جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر انجام دی گئی یہ کارروائی منشیات فروشی کے خلاف اننت ناگ پولیس کی زیرو ٹالرنس پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ "منشیات کو معاشرے تک پہنچانے والے افراد اور نیٹ ورکس کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔"
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے : "اننت ناگ پولیس منشیات کے نیٹ ورکس کے خلاف ایسی سخت اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھے گی، تاکہ نوجوانوں کو محفوظ رکھا جا سکے اور منشیات سے پاک اننت ناگ کا ہدف حاصل کیا جا سکے۔"
اس سے قبل 5 ستمبر کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) کے جموں زونل یونٹ نے جموں و کشمیر میں ہیروئن اسمگل کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے دو الگ الگ راستوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ جموں ڈویژن میں چار کارروائیوں اور پنجاب میں ایک منسلک آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 6.920 کلوگرام وزنی ہیروئن کو ضبط کیا گیا تھا۔
این سی بی کے مطابق، ان میں ایک راستہ پاکستان سے براہ راست اوڑی سیکٹر کے ذریعے اسمگلنگ کا تھا، جبکہ دوسرا ریاست پنجاب کے راستے بالواسطہ طور پر منشیات جموں و کشمیر پہنچانے کا تھا۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ ان میں سے دو کارروائیاں جموں-سانبہ بیلٹ میں منشیات سے متاثرہ بستیوں کے اندر کی گئیں۔
تازہ کارروائی 3 ستمبر کو انجام دی گئی، جب این سی بی حکام نے سانبہ کے نیو بس اسٹینڈ کے قریب ایک مسافر بس کو روکا اور پلوامہ ضلع کے کاکا پورہ کے ایک رہائشی کے قبضے سے 522 گرام ہیروئن برآمد کی۔
برآمدگی کے بعد ایجنسی نے منشیات کی کھیپ کے پیچھے موجود رابطے کا سراغ پنجاب کے لدھیانہ تک پہنچایا۔ وہاں کی گئی اگلی کارروائی میں مزید 197 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔
این سی بی کے مطابق، سانبہ -لدھیانہ سے جڑی اس کارروائی میں اب تک مجموعی طور پر 719 گرام ہیروئن ضبط کی جا چکی ہے، جبکہ سپلائی اور تقسیم کے نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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