ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ پولیس کی منشیات کے خلاف بڑی کارروائی، ایک ماہ میں 120 ایف آئی آر درج، 300 کلو سے زائد منشیات ضبط
غیر قانونی منشیات کے کاروبار سے حاصل شدہ جائیدادوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کیں۔
Published : May 11, 2026 at 8:11 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) منشیات کی روک تھام اور اسمگلنگ کے خلاف جاری سخت مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے اہم کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے ایک ماہ کے دوران نمایاں کارروائیاں انجام دی ہیں۔ یہ کارروائیاں جموں و کشمیر میں جاری 100 روزہ “نشہ مکت جے اینڈ کے ابھیان” کے پہلے مرحلے کے دوران عمل میں لائی گئیں، جس کا آغاز معزز لیفٹیننٹ گورنر منوج سہنا کی جانب سے کیا گیا ہے۔
ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپوری کے مطابق، اننت ناگ پولیس نے اس عرصے کے دوران این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 120 مقدمات درج کیے جبکہ منشیات کے کاروبار میں ملوث 118 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ ضلع بھر میں مختلف کارروائیوں کے دوران 300 کلوگرام سے زائد ممنوعہ منشیات ضبط کی گئیں، جو پولیس کی مسلسل اور مؤثر حکمت عملی کا واضح ثبوت ہے۔
غیر قانونی منشیات کے کاروبار سے حاصل شدہ جائیدادوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے 14 مقدمات میں تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کیں۔ اس کے علاوہ دو جائیدادیں، جن کی مالیت تقریباً 3.5 کروڑ روپے تھی اور جو منشیات کے کاروبار سے حاصل کی گئی تھیں، کو منہدم کر دیا گیا۔
منشیات کی جڑ سے بیخ کنی کے لیے پولیس نے تقریباً 300 مرلہ اراضی پر پھیلی غیر قانونی منشیاتی کاشت کو بھی تباہ کر دیا۔ مزید برآں، قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد تقریباً 1084 کلوگرام ضبط شدہ منشیات کو تلف کیا گیا۔
اس مہم کے دوران ایک خاتون منشیات فروش اور دو خواتین کاشتکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا، جو منشیات کی سرگرمیوں میں ملوث تھیں۔ تشویشناک طور پر دو سرکاری ملازمین کے بھی اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا، جن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
قانونی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 13 ڈرائیونگ لائسنس اور 9 رجسٹریشن سرٹیفکیٹ منسوخ کیے گئے۔ اس کے علاوہ 119 عادی مجرموں اور بڑے منشیات فروشوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔
منشیات کی سپلائی چین کو توڑنے کے لیے ضلع بھر میں 80 نارکو سی اے ایس اوز بھی انجام دیے گئے۔ اننت ناگ پولیس نے متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر 45 میڈیکل شاپس کا معائنہ کیا، جن میں سے 15 میں خلاف ورزیاں پائی گئیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔
کارروائیوں کے دوران دو منشیاتی اڈوں کا بھی پردہ فاش کیا گیا۔ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے 50 تفتیشی افسران کو ضلع پولیس دفتر اننت ناگ میں این ڈی پی ایس کیسز کے حوالے سے قانونی طریقہ کار اور شواہد کے مؤثر استعمال کی تربیت دی گئی۔
اننت ناگ پولیس نے عوام بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں بھرپور تعاون کریں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دیں تاکہ معاشرے کو اس ناسور سے پاک کیا جا سکے۔ ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپوری کا کہنا ہے کہ پولیس منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور یہ مہم آئندہ بھی اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گی۔