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اننت ناگ پولیس کی منشیات کے خلاف بڑی کارروائی، 50 لاکھ روپے مالیت کا رہائشی مکان منسلک، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کارروائی
اننت ناگ پولیس نے یہ کارروائی نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کی دفعہ 68-F کے تحت عمل میں لائی ہے۔
Published : October 16, 2026 at 6:09 PM IST
اننت ناگ:(فیاض لولو) اننت ناگ پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ علاقے میں ایک مبینہ منشیات فروش کے تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کے دو منزلہ رہائشی مکان کو منسلک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی منشیات کی تجارت سے حاصل ہونے والی غیر قانونی دولت اور اس کاروبار سے وابستہ مالی نیٹ ورک کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔
منسلک کیا گیا رہائشی مکان بشیر احمد ڈار ولد مرحوم حبیب اللہ ڈار ساکن گاڈ ہانجی پورہ، بجبہاڑہ کی ملکیت ہے۔ مذکورہ مکان کی مالیت تقریباً 50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اننت ناگ پولیس نے یہ کارروائی نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کی دفعہ 68-F کے تحت عمل میں لائی ہے۔
پولیس کے مطابق بشیر احمد ڈار کے خلاف بجبہاڑہ پولیس اسٹیشن میں منشیات سے متعلق متعدد مقدمات درج ہیں۔ ان مقدمات میں ایف آئی آر نمبر 83/2023، 216/2024، 139/2025 اور 241/2025 شامل ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اس کاروبار سے حاصل ہونے والے مبینہ غیر قانونی اثاثوں کی نشاندہی اور انہیں قانون کے مطابق منسلک کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔پولیس حکام کے مطابق اس کارروائی کا بنیادی مقصد منشیات کے کاروبار سے وابستہ مالی وسائل کو محدود کرنا اور ان عناصر کے خلاف قانونی شکنجہ مضبوط بنانا ہے جو مبینہ طور پر اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ پولیس کی جانب سے اس طرح کی کارروائیوں کو منشیات کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے اور معاشرے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں منشیات کی خرید و فروخت، اسمگلنگ اور اس غیر قانونی کاروبار کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پولیس کے مطابق منشیات سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث افراد کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور جہاں قانون کے تحت ضروری شرائط پوری ہوں گی، وہاں متعلقہ قانونی دفعات کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ منشیات کی لعنت پر قابو پانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششیں جاری رہیں گی اور منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی دولت کے خلاف بھی سخت قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔واضح رہے کہ مکان کی منسلکی پولیس کی جانب سے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کی گئی کارروائی ہے، جبکہ مذکورہ مقدمات میں ملزم کے خلاف الزامات کا حتمی فیصلہ متعلقہ عدالتی کارروائی کے ذریعے ہونا ہے۔