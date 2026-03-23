اننت ناگ میں بڑھتے ہوئے سڑک حادثات کے پیش نظر پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن
اننت ناگ میں سڑک حادثات میں اضافے نے حکام کو پریشان کردیا،پولیس نےعوام سے ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنے کی اپیل کی ہے۔
Published : March 23, 2026 at 4:03 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): وادی کشمیر بالخصوص ضلع اننت ناگ میں حالیہ دنوں کے دوران سڑک حادثات میں تشویشناک اضافے کے پیش نظر اننت ناگ پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنا اور سڑکوں کو محفوظ بنانا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے دوران مختلف سڑک حادثات میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں،جبکہ کئی افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ضلع پولیس نے صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
اس سلسلے میں ضلع بھر میں خصوصی ناکہ بندیوں اور چیکنگ مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ دورانِ مہم ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں جبکہ سینکڑوں افراد کے خلاف موقع پر ہی چالان جاری کیے گئے ہیں۔
پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں، ہیلمٹ کا لازمی استعمال کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور گاڑی چلاتے وقت تمام ضروری دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں۔