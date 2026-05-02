اننت ناگ میں مخالف منشیات مہم جاری: چار ماہ میں 153 کیسز درج، 147 گرفتار اور 372 کلوگرام منشیات ضبط
جموں و کشمیر کے اننت ناگ میں گذشتہ چار ماہ کے دوران پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف سخت کاروائی کی گئی۔
Published : May 2, 2026 at 3:41 PM IST
اننت ناگ : اننت ناگ پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف جاری مہم میں بڑی کامیابیاں سامنے آئی ہیں، جہاں سال 2026 کے ابتدائی چار ماہ کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ پولیس کے مطابق اس عرصے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 153 مقدمات درج کیے گئے، جن میں ملوث 147 افراد کو گرفتار کیا گیا۔
مختلف کارروائیوں کے دوران پولیس نے بڑی مقدار میں منشیات برآمد کیں جن میں تقریباً 170 کلوگرام چرس پاوڈر، 185 کلوگرام گانجا، ڈیڑھ کلوگرام چرس، 14 کلوگرام پوست کا بھوسہ (فُکی)، 160 گرام براؤن شوگر، 38 گرام ہیروئن اور 750 نشہ آور گولیاں شامل ہیں۔
برآمد شدہ منشیات کی مجموعی مالیت تقریباً 48 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ منشیات کی پیداوار کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پولیس نے تقریباً 190 مرلہ اراضی پر اگائی گئی غیر قانونی فصلوں کو بھی تباہ کیا۔ اس کے علاوہ منشیات کی اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی 21 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا جبکہ 10 رجسٹریشن سرٹیفکیٹس اور 9 ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کیے گئے۔
مالیاتی نیٹ ورک کو نشانہ بناتے ہوئے پولیس نے تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کی جائیدادیں بھی ضبط کیں، جن میں 5 رہائشی مکانات اور 3 گاڑیاں شامل ہیں۔ وہیں قومی شاہراہ(این ایچ ڈبلیو-44 ) پر منشیات فروشوں کی ملکیت میں قائم تین غیر قانونی ریسٹورنٹس کو بھی منہدم کیا گیا۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے خلاف یہ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف جنگ میں پولیس کا ساتھ دیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر فراہم کریں، تاکہ ایک منشیات سے پاک معاشرہ قائم کیا جا سکے۔