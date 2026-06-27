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اننت ناگ پولیس نے اسکول لیبارٹریز اور کھاد کے دکانوں کی جانچ کی
اننت ناگ پولیس کے مطابق یہ اقدام یاترا سے قبل اختیار کی گئی احتیاطی اور پیشگی حفاظتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
Published : June 27, 2026 at 4:14 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے سلسلے میں اننت ناگ پولیس نے بجبہاڑہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والی مختلف فرٹیلائزر (کھاد) دکانوں اور تعلیمی اداروں کی کیمیکل لیبارٹریز کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ کارروائی یاترا سے قبل سکیورٹی کو مضبوط بنانے اور کسی بھی ممکنہ خطرے یا ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے احتیاطی حکمت عملی کے تحت انجام دی گئی۔
پولیس ٹیموں نے دکانوں اور اسکول لیبارٹریوں میں موجود کیمیکلز اور کھادوں کی اسٹوریج، ہینڈلنگ اور محفوظ استعمال کا باریک بینی سے جائزہ لیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام سرگرمیاں مقررہ قواعد و ضوابط اور حفاظتی ہدایات کے مطابق انجام دی جا رہی ہیں۔
معائنے کے دوران پولیس اہلکاروں نے دکان مالکان، تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور لیبارٹری عملے کو محفوظ ذخیرہ اندوزی اور کیمیکل مواد کے ذمہ دارانہ استعمال سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی۔ انہیں ہدایت دی گئی کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی، غیر مجاز خرید و فروخت یا غیر معمولی نقل و حرکت کی فوری اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن کو دی جائے۔
اننت ناگ پولیس کے مطابق یہ اقدام یاترا سے قبل اختیار کی گئی احتیاطی اور پیشگی حفاظتی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد خطرناک مواد کے غلط استعمال کی روک تھام، نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانا اور مجموعی طور پر ایک محفوظ ماحول کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس انتظامیہ کے مطابق نے شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پُرامن اور محفوظ انعقاد کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی رابطہ اور مکمل تعاون کے ذریعے ضروری حفاظتی اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔
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