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اننت ناگ پولیس نے منشیات فروش کی ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے مالیت کی رہائشی عمارت قرق کر لی
مذکورہ جائیداد کو منشیات سے متعلق قانون (این ڈی پی ایس ایکٹ) 1985 کی دفعہ ایف 68 کے تحت قرق کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 7:09 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے ضلع پولیس اننت ناگ نے پولیس اسٹیشن مٹن کے تحت ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے مبینہ منشیات فروش کی ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے مالیت کی دو منزلہ رہائشی عمارت قرق کر لی۔
پولیس کے مطابق قرق کی گئی عمارت ہٹمورہ علاقہ کے پیر افتخار حسین ولد پیر غلام رسول کی ملکیت ہے۔ مذکورہ جائیداد کو منشیات سے متعلق قانون (این ڈی پی ایس ایکٹ) 1985 کی دفعہ ایف 68 کے تحت قرق کرنے کی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ پولیس نے جائیداد کی تخمینہ شدہ مارکیٹ قیمت تقریباً ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے بتائی ہے۔
پولیس کے مطابق پیر افتخار حسین کے خلاف پولیس اسٹیشن مٹن میں ایف آئی آر نمبر 103/2024 درج ہے، جس میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21 کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران بمزو ناکہ پر ایک ماروتی 800 گاڑی زیر نمبر JK02T-2776 سے کوڈین پر مبنی (Vin-Cirex) کی 30 بوتلیں برآمد ہونے سے متعلق ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے منسلک افراد کی جائیدادوں کی نشاندہی کرنے اور این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مہم مسلسل جاری ہے۔
ضلع پولیس اننت ناگ کے مطابق ضلع سے منشیات کی لعنت کے خاتمے، منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورکس کو توڑنے اور اس غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی مالی معاونت کے ذرائع کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔