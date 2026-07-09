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امرناتھ یاترا ڈیوٹی میں غفلت، اننت ناگ پولیس نے ایس پی او کو ملازمت سے فارغ کر دیا
پولیس کے مطابق شبیر احمد گنائی کو امرناتھ یاترا 2026 کے سکیورٹی بندوبست کے لیے باقاعدہ طور پر تعینات کیا گیا تھا۔
Published : July 9, 2026 at 6:26 PM IST
اننت ناگ : امرناتھ یاترا 2026 کے دوران سکیورٹی انتظامات میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) اننت ناگ، امود اشوک ناگپورے نے ڈیوٹی سے غیرحاضر رہنے والے ایک اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) کو فوری طور پر ملازمت سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔
پولیس کے مطابق شبیر احمد گنائی ولد عبد الحمید گنائی، ساکن پرائمی گام، ہلر شاہ آباد، ڈورو کو امرناتھ یاترا 2026 کے سکیورٹی بندوبست کے لیے باقاعدہ طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم، نامزد کیے جانے اور واضح احکامات جاری ہونے کے باوجود انہوں نے بغیر کسی معقول وجہ یا پیشگی اجازت کے اپنی مقررہ ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں کیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ امرناتھ یاترا جیسے نہایت حساس اور اہم سکیورٹی آپریشن کے دوران اس نوعیت کی غیرحاضری کو سنگین غفلت، لاپرواہی اور محکمانہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی تصور کیا گیا، جس پر ایس ایس پی اننت ناگ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے مذکورہ ایس پی او کو فوری طور پر سروس سے ڈس انگیج (ملازمت سے فارغ) کرنے کے احکامات صادر کیے۔
اننت ناگ پولیس نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ امرناتھ یاترا کے دوران فرض شناسی، نظم و ضبط، پیشہ ورانہ دیانت داری اور جوابدہی کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ کسی بھی اہلکار کی جانب سے ڈیوٹی میں غفلت، لاپرواہی یا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے معاملات میں قواعد و ضوابط کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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پولیس نے مزید کہا کہ دوسری جانب اپنے فرائض ایمانداری، ذمہ داری اور پیشہ ورانہ لگن کے ساتھ انجام دینے والے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی اور ستائش کا سلسلہ بھی آئندہ جاری رکھا جائے گا، تاکہ فورس میں نظم و ضبط اور فرض شناسی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔