ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ پولیس نے ضبط شدہ 5 کونٹل سے زائد منشیات کو تلف کر دیا
پولیس کے مطابق ضبط شدہ منشیات کو ایک بااختیار کمیٹی کی نگرانی میں مکمل شفافیت اور مقررہ قانونی ضابطوں کے تحت تلف کیا گیا۔
Published : May 25, 2026 at 7:59 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت نشہ مکت ابھیان کے آغاز کے بعد منشیات فروشوں اور منشیات سے جڑی فصل کی کاشتکاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں زوروں پر جارہی ہیں۔ 100 روز پر مشتمل اس مہم کے دوران بھاری مقدار میں منشیات ضبط کی گئی جبکہ درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا وہیں منشیات فروشوں کی کروڑوں کی جائیدادیں قرق کی جارہی ہیں۔ ضبط خی کئی منشیات کو قانونی تقاضوں کو عملاتے ہوئے پولیس و دیگر متعلقہ محکموں کی نگرانی میں ضبط شدہ منشیات کو تلف کیا جارہا ہے ۔
اسی سلسلہ کے تحت اننت ناگ پولیس نے پیر کے روز ضلع کے مختلف مقدمات میں ضبط کی گئی 522 کلوگرام سے زائد ممنوعہ اور نشہ آور اشیاء کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد تلف کر دیا۔ یہ کارروائی معزز عدالت کی ہدایات کے مطابق لاسی پورہ پلوامہ کے انڈسٹریل ایئریا میں انجام دی گئی۔
پولیس کے مطابق ضبط شدہ منشیات کو ایک بااختیار کمیٹی کی نگرانی میں مکمل شفافیت اور مقررہ قانونی ضابطوں کے تحت تلف کیا گیا۔ تلف کی گئی اشیاء میں فُکی ، چرس، بنگ بھوسہ، گانجہ، بھنگ کا پاؤڈر اور پتے سمیت نفسیاتی اثرات رکھنے والی دیگر منشیات شامل تھیں جن کا مجموعی وزن 522 کلوگرام سے زائد تھا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے کاروبار کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے اور معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے سخت کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔تاکہ اس سماجی برائی کا مؤثر خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔