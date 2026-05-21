غیر قانونی کان کنی کے خلاف اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی، کوکرناگ میں تین ٹریکٹر ضبط
Published : May 21, 2026 at 2:08 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) ضلع اننت ناگ میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے کوکرناگ کے علاقے صوفشالی کے نزدیک برینگی نالہ سے غیر قانونی طور پر معدنی مواد نکالنے اور اس کی نقل و حمل میں ملوث تین ٹریکٹروں کو ضبط کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن کوکرناگ کی ایک خصوصی ٹیم معمول کی گشت اور ناکہ چیکنگ پر مامور تھی۔
اسی دوران پولیس اہلکاروں نے برینگی نالہ کے نزدیک کچھ مشتبہ سرگرمیوں کو دیکھا۔ جب موقع پر پہنچ کر جانچ پڑتال کی گئی تو معلوم ہوا کہ چند افراد بغیر کسی قانونی اجازت نامے کے نالہ سے معدنی مواد نکال کر ٹریکٹروں کے ذریعے منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تینوں ٹریکٹروں کو موقع پر ہی اپنی تحویل میں لے لیا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں ایف آئی آر نمبر 53/2026 متعلقہ دفعات کے تحت درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضبط شدہ ٹریکٹروں اور اس کارروائی سے متعلق دیگر شواہد کی بنیاد پر یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا اس غیر قانونی کان کنی کے پیچھے کسی منظم گروہ کا ہاتھ تو نہیں۔ تفتیشی ٹیم اس پہلو سے بھی چھان بین کر رہی ہے کہ علاقے میں اس طرح کی سرگرمیاں کب سے جاری تھیں اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع بھر میں قدرتی وسائل کے غیر قانونی استحصال کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ماحولیات کے تحفظ اور قدرتی ذخائر کی بقا کے لیے غیر قانونی کان کنی کے خلاف سخت قانونی کارروائی آئندہ بھی جاری رہے گی۔ پولیس حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی بھی مقام پر غیر قانونی کان کنی یا معدنی مواد کی غیر مجاز نقل و حمل نظر آئے تو فوری طور پر مقامی پولیس کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
اننت ناگ پولیس نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ قدرتی وسائل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کا مکمل خاتمہ ہو۔