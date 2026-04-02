اننت ناگ میں منشیات کے خلاف بڑی کارروائی: کوکرناگ سے دو اسمگلر گرفتار، منشیات ضبط
Published : April 2, 2026 at 3:02 PM IST
اننت ناگ : اننت ناگ پولیس نے منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے کوکرناگ کے علاقے میں کارروائی کر کے دو مبینہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن کوکرناگ کی ایک ٹیم نے ایس او جی کوکرناگ کے ہمراہ ہانگل گنڈ، کوکرناگ میں ناکہ قائم کیا تھا۔ اس دوران دو مشتبہ افراد کو مشکوک حالات میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا، جنہیں فوری طور پر روک کر پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔
تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے براؤن شوگر جیسا نشہ آور مادہ برآمد ہوا، جس کا وزن بالترتیب تقریباً 5.50 گرام اور 6.40 گرام بتایا جا رہا ہے۔ ابتدائی پوچھ گچھ میں ملزمان نے اپنی شناخت عابد احمد نائیکو ولد عبدالغنی اور سہیل احمد ڈار ولد محمد اشرف، ساکنان ناگام، کوکرناگ کے طور پر ظاہر کی۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں ایف آئی آر نمبر 18/2026 درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اننت ناگ پولیس نے منشیات کے خاتمے کے عزم کو دہراتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات فروشی یا اس سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی اطلاع پولیس کو دے کر تعاون کریں۔
پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی ضلع میں منشیات کے خلاف جاری وسیع مہم کا حصہ ہے، جس کے تحت مارچ 2026 کے دوران بھی بیجبہارہ اور سنگم علاقوں میں متعدد کامیاب چھاپے مارے گئے تھے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی اطلاع دے کر اس مہم میں تعاون کریں تاکہ معاشرے کو اس ناسور سے پاک کیا جا سکے۔