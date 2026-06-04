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منشیات کے خلاف اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی،چھہ مقدمات درج، بھاری مقدار میں منشیات برآمد
پانڈولڈ ونتراگ روڈ پر چیکنگ ایک شخص نے پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی تاہم اسے موقع پر ہی دھر لیا گیا۔
Published : June 4, 2026 at 1:57 PM IST
اننت ناگ پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کی غیر قانونی تجارت کے خلاف اپنی جاری مہم کے تحت ایک بڑی کاروائی انجام دیتے ہوئے ایک ہی دن میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 6 الگ الگ مقدمات درج کئے ، جس دوران 4 ملزمان کو گرفتار کیاگیا ، جبکہ بھاری مقدار میں چرس برآمد کی گئی وہیں ضلع کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر کاشت کی گئی پوست کی فصل کو تباہ کر دیا گیا۔
پولیس پوسٹ شیر باغ کی ایک ٹیم نے سرنل بالا ہائی گراؤنڈ کراسنگ کے نزدیک معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران محسن ارشاد وانی ولد ارشاد احمد وانی ساکن الفاروق کالونی، انچی ڈورہ کو گرفتار کیا۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے 1.134 کلو گرام چرس پاؤڈر برآمد کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 168/2026 زیر دفعات 8/20 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
ایک اور کارروائی میں پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ کی ٹیم نے پازال پورہ میں ناکہ چیکنگ کے دوران منشیات فروش جنید احمد خان ولد بشیر احمد خان ساکن اُرن ہال کو گرفتار کیا۔ اس کے قبضہ سے 88 گرام چرس برآمد ہوئی۔ اس ضمن میں ایف آئی آر نمبر 148/2026 زیر دفعات 8/20 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔
اسی طرح پولیس اسٹیشن مٹن کی ایک ٹیم نے پانڈولڈ ونتراگ روڈ پر ناکہ قائم کیا تھا۔ دوران چیکنگ ایک شخص نے پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی تاہم اسے موقع پر ہی دھر لیا گیا۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضہ سے 205 گرام چرس نما مادہ برآمد ہوا۔ گرفتار شخص کی شناخت شکیل احمد خان ولد غلام نبی خان ساکن کہر ی بل رنبیر پورہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 64/2026 درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
مزید کارروائی کے دوران پولیس اسٹیشن اُترسو کی ٹیم نے عمر قادر شیخ ولد غلام قادر شیخ ساکن شیخ محلہ اُترسو کو بٹ باغ کے نزدیک گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے 54 گرام چرس نما مادہ برآمد کیا گیا۔ اس حوالے سے ایف آئی آر نمبر 52/2026 زیر دفعات 8/20 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کر کے مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
وہیں منشیات آور فصلوں کی غیر قانونی کاشت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن اچھہ بل کو متعلقہ بیٹ افسر کے ذریعے اطلاع ملی کہ غلام قادر وگے ولد عبدالغفار وگے ساکن چک آباد اچھہ بل نے اپنے کھیت میں غیر قانونی طور پر پوست کی کاشت کی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 48/2026 زیر دفعات 8/18 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کی اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ اور محکمہ زراعت کے افسر کی موجودگی میں فصل کو موقع پر ہی تلف کر دیا۔
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دریں اثنا پولیس اسٹیشن کوکرناگ کو خفیہ اطلاع موصول ہوئی کہ کھوکھر پورہ ادھل میں نامعلوم افراد نے غیر قانونی طور پر پوست کی فصل کاشت کر رکھی ہے۔ پولیس ٹیم نے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کوکرناگ، محکمہ زراعت، فارنسک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) کی ٹیم، مقامی لمبردار اور چوکیدار کے ہمراہ موقع کا دورہ کیا۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی فصل کو تباہ کر دیا گیا جبکہ نمونے فارنسک جانچ کے لیے حاصل کئے گئے۔ اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر 65/2026 زیر دفعات 8/18 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کر کے ملوث افراد کی شناخت کے لئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔