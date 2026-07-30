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اننت ناگ میں موٹر سائیکل چوری اور فروخت کرنے والے منظم نیٹ ورک کا پردہ فاش، چھ مسروقہ موٹر سائیکل برآمد
تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہوا کہ ملزمین نے مجموعی طور پر چھ مسروقہ موٹر سائیکل مختلف افراد کو فروخت کیے تھے۔
Published : July 30, 2026 at 9:07 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): اننت ناگ پولیس نے موٹر سائیکل چوری کرکے انہیں فروخت کرنے والے ایک منظم نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے مختلف تھانوں میں درج چوری کے مقدمات سے وابستہ چھ مسروقہ موٹر سائیکل برآمد اور ضبط کر لیے ہیں۔
پولیس کے مطابق کارروائی کی شروعات 4 جولائی 2026 کو اس وقت ہوئی جب امتیاز احمد وانی نے پولیس پوسٹ دیالگام میں ایک تحریری شکایت درج کرائی کہ انہوں نے محمد آصف بٹ اور دانش احمد بٹ سے ایک موٹر سائیکل خریدی تھی، جس پر جعلی رجسٹریشن نمبر درج تھا۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس اسٹیشن دیالگام میں ایف آئی آر نمبر 229/2026 زیر دفعہ 318(4) بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) درج کرکے تحقیقات شروع کی گئیں۔
کمیشن کی بنیاد پر فروخت کے لیے حوالے کرتا تھا
تحقیقات کے دوران گرفتار ملزمین نے انکشاف کیا کہ مذکورہ موٹر سائیکلیں جنید احمد بجاد ولد رشید بجاد، ساکن نوپورہ، ڈورو، چوری کرتا تھا اور بعد میں انہیں کمیشن کی بنیاد پر فروخت کے لیے ان کے حوالے کرتا تھا۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی سامنے آیا کہ مدثر احمد بٹ چوری شدہ موٹر سائیکلوں کی تشہیر اور فروخت میں سرگرم تھا۔
تکنیکی شواہد اور دیگر سراغوں سے مدد
بتایا گیا ہے کہ جنید احمد فیس بک مارکیٹ پلیس سمیت دیگر آن لائن پلیٹ فارمز اور اپنے ذاتی رابطوں کے ذریعے خریدار تلاش کرتا تھا، جس سے پولیس کو ایک منظم آن لائن اور آف لائن نیٹ ورک کا پتہ چلا۔ تحقیقات میں یہ بھی معلوم ہوا کہ فروخت شدہ موٹر سائیکلوں کی رقم مختلف خریداروں نے مدثر احمد بٹ کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی تھی۔
پولیس کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہوا کہ ملزمین نے مجموعی طور پر چھ مسروقہ موٹر سائیکل مختلف افراد کو فروخت کیے تھے۔ پولیس نے تکنیکی شواہد اور دیگر سراغوں کی مدد سے تمام چھ موٹر سائیکلوں کا سراغ لگا کر انہیں برآمد اور ضبط کر لیا۔
موٹر سائیکل پولیس اسٹیشنوں میں پہلے سے درج چوری کے مقدمات
برآمد شدہ موٹر سائیکلوں کی ملکیت اور رجسٹریشن کی تصدیق اے آر ٹی او اننت ناگ سے کرائی گئی، جس کے بعد اصل مالکان سے رابطہ کیا گیا۔ تصدیق کے دوران معلوم ہوا کہ تمام موٹر سائیکل مختلف پولیس اسٹیشنوں میں پہلے سے درج چوری کے مقدمات سے متعلق تھے۔
مرکزی ملزم کی گرفتاری کے بعد برآمدگی کا امکان
پولیس تحقیقات کے مطابق جنید احمد بجاد اس پورے نیٹ ورک کا مرکزی ملزم ہے، جو موٹر سائیکل چوری کرکے فروخت کے لیے فراہم کرتا تھا۔ وہ اس وقت مفرور ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے بعد مزید مسروقہ موٹر سائیکلوں کی برآمدگی کا بھی امکان ہے۔