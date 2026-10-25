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اننت ناگ پولیس کی ڈورو میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کارروائی، ایک اعشاریہ تیس کروڑ روپے مالیت کا دو منزلہ شاپنگ کمپلیکس منسلک کیا
پولیس کا منشیات کے کاروبار سے حاصل شدہ اثاثوں پر شکنجہ کستے ہوئے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت پولیس نے کارروائی کی۔
Published : October 25, 2026 at 5:04 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (محمد عمران دین): جنوبی کشمیر میں منشیات کے بڑھتے ہوئے کاروبار پر قابو پانے اور اس غیر قانونی دھندے میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے مالیاتی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے اننت ناگ پولیس نے اپنی کارروائیوں میں مزید تیزی لاتے ہوئے ضلع کے ڈورو علاقے میں ایک بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ پولیس نے منشیات سے متعلق متعدد مقدمات میں ملوث ایک شخص کی ملکیت والے دو منزلہ شاپنگ کمپلیکس کو منسلک کر لیا ہے، جس کی تخمینہ شدہ بازاری قیمت تقریباً ایک کروڑ 30 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق، یہ کارروائی نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز ایکٹ، یعنی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-F کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ منسلک کی گئی جائیداد محمد امین صوفی ولد عبدالرحیم صوفی ساکن پٹی خاس ویری ناگ کی ملکیت بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق، مذکورہ شخص کے خلاف پولیس اسٹیشن ڈورو میں منشیات سے متعلق متعدد مقدمات درج ہیں۔
غیر قانونی کاروبار کے مالیاتی نیٹ ورک کو ختم کرنا مقصد
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف جاری مہم کا مقصد صرف منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہی نہیں، بلکہ اس غیر قانونی کاروبار سے وابستہ مالیاتی نیٹ ورک کو بھی ختم کرنا ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت ایسے اثاثوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کے بارے میں شبہ یا قانونی بنیاد موجود ہو کہ وہ منشیات سے متعلق سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔
پولیس کے مطابق جائیداد کو منسلک کرنے کی یہ کارروائی قانون میں فراہم کردہ اختیارات اور مقررہ قانونی طریقۂ کار کے تحت انجام دی گئی ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں کے ذریعے منشیات کے کاروبار سے حاصل ہونے والے مبینہ مالی فوائد کو محدود کرنے اور اس غیر قانونی دھندے کے بنیادی ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
منشیات کے کاروبار کے خلاف مؤثر کارروائی انتہائی اہم
قابلِ ذکر ہے کہ منشیات کی لت آج معاشرے، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے ایک سنگین چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ اس لعنت کے اثرات نہ صرف متاثرہ افراد کی زندگیوں بلکہ ان کے خاندانوں اور سماجی ماحول پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں منشیات کے کاروبار کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی، عوامی بیداری اور سماجی تعاون کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل کیے گئے اثاثوں پر نظر
اننت ناگ پولیس نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ، خرید و فروخت اور اس سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ پولیس کے مطابق، اس مہم کے تحت منشیات کے کاروبار سے جڑے مالیاتی ذرائع اور مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل کیے گئے اثاثوں کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔