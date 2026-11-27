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سری گفوارہ میں منشیات فروش کا 40 لاکھ کا دو منزلہ مکان ضبط
پولیس کے مطابق یہ مکان محمد یعقوب خان ولد غلام رسول خان کی ملکیت ہے.
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2026 at 12:04 PM IST
بجبہاڑہ (غزالہ نثار): منشیات کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے ایک اور اہم کارروائی انجام دی ہے۔ پولیس نے سری گفوارہ علاقے میں منشیات کے کاروبار سے مبینہ طور پر حاصل کی گئی جائیداد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 40 لاکھ روپے مالیت کے ایک دو منزلہ رہائشی مکان کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ضبط کر لیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ مکان لیور سلر کے رہائشی محمد یعقوب خان ولد غلام رسول خان کی ملکیت ہے، جسے پولیس اسٹیشن سری گفوارہ کی جانب سے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت ضبط کرنے کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مذکورہ شخص کے خلاف منشیات سے متعلق متعدد مقدمات درج ہیں، جن میں ایف آئی آر نمبر 61/2013 اور ایف آئی آر نمبر 24/2026 شامل ہیں۔ یہ دونوں مقدمات این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت پولیس اسٹیشن سری گفوارہ میں درج کیے گئے ہیں۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی منشیات کی اسمگلنگ اور اس غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذرائع کو ختم کرنے کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد نہ صرف منشیات کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہے بلکہ اس غیر قانونی تجارت کے ذریعے حاصل کی گئی جائیدادوں اور مالی وسائل کو بھی قانون کے دائرے میں لانا ہے، تاکہ منشیات کے کاروبار سے جڑے مالیاتی نیٹ ورک کو کمزور کیا جا سکے۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے خلاف جاری مہم میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پولیس نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ منشیات کی تجارت سے حاصل کی گئی جائیدادوں کی نشاندہی کرکے ان کے خلاف قانونی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
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قابلِ ذکر ہے کہ منشیات کی لعنت نوجوان نسل اور معاشرے کے مستقبل کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ ایسے میں منشیات کے کاروبار کے خلاف قانونی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ عوامی تعاون اور سماجی بیداری بھی اس ناسور کے خاتمے کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔