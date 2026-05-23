اننت ناگ پولیس نے دو منشیات فروشوں کوکیا گرفتار، کوکرناگ میں افیون پوست کی غیر قانونی کاشت تلف کی گئی
پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائیوں کے تحت دو منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے ممنوعہ نشہ آور مواد برآمد کیا۔
Published : May 23, 2026 at 1:16 PM IST
اننت ناگ: (محمد دین عمران) اننت ناگ پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے کوکرناگ میں غیر قانونی افیون پوست کی کاشت کا انکشاف کرتے ہوئے اسے ضائع کر دیا ہے، جبکہ اس معاملے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ وہیں پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی مسلسل کارروائیوں کے تحت مذکورہ علاقے میں دو منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ممنوعہ نشہ آور مواد برآمد کیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اسٹیشن کوکرناگ کی ایک ٹیم پَنزگام علاقے میں ناکہ چیکنگ انجام دے رہی تھی کہ اس دوران دو مشتبہ افراد کو گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب پولیس نے انہیں رکنے کا اشارہ دیا تو دونوں موقع سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے، تاہم پولیس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں پکڑ لیا۔
گرفتار شدگان کی شناخت اعجاز احمد وانی ولد ثناء اللہ وانی اور رؤف احمد بٹ ولد محمد مقبول بٹ ساکنان پنزگام کوکرناگ کے طور پر کی گئی ہے۔
تلاشی کے دوران ملزمان کے قبضے سے تقریباً 584 گرام گانجہ نما مادہ اور 67 گرام چرس نما مادہ برآمد کیا گیا۔اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں ایف آئی آر نمبر 57/2026 کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/20 اور 29 کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
وہیں پولیس نے علاقے میں غیر قانونی سرگرمیوں پر روک لگانے کی غرض سے اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے کوکرناگ کے سینزی گڈول علاقے میں غیر قانونی افیون پوست کی کاشت کا انکشاف کرتے ہوئے اسے تلف کر دیا ہے، جبکہ اس معاملے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن کوکرناگ کو سینزی گڈول علاقے میں سبزیوں کے کھیتوں میں غیر قانونی طور پر افیون پوست کی کاشت کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی۔ چنانچہ اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 56/2026 زیر دفعات 8/18 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔
تحقیقات کے دوران پولیس اور دیگر محکمہ کے افسران کی ایک مشترکہ ٹیم نے موقع کا دورہ کیا۔ معائنے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایک شخص نے اپنے سبزیوں کے کھیت میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر افیون پوست کی کاشت کر رکھی تھی۔
پولیس نے موقع پر موجود غیر قانونی فصل کے نمونے فارنسک جانچ کے لیے حاصل کیے، جبکہ پوری فصل کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی موجودگی میں تلف کر دیا گیا۔ اس دوران گواہوں کے بیانات بھی قلمبند کیے گئے۔
اننت ناگ پولیس نے منشیات کے ناسور کے خاتمے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کی غیر قانونی کاشت، اسمگلنگ یا استعمال سے متعلق کسی بھی اطلاع کو فوری طور پر پولیس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایک منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل ممکن بنائی جا سکے۔