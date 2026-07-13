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سونے کے سکوں کے نام پر 12 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی، اننت ناگ پولیس نے بدنام زمانہ ملزم گرفتار کر لیا
سونے کے سکوں کے نام پر 12 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی، اننت ناگ پولیس نے بدنام زمانہ ملزم گرفتار کر لیا
Published : July 13, 2026 at 9:06 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) اننت ناگ پولیس نے سونے کے سکوں کی خرید و فروخت کے نام پر لاکھوں روپے کی مبینہ دھوکہ دہی میں ملوث بدنام زمانہ ملزم اننت ناگ کے درائے لارنو کے رہنے والے سجاد احمد بیگ ولد لسہ بیگ کو گرفتار کر لیا ہے۔پولیس کے مطابق اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن لارنو میں ایف آئی آر نمبر 27/2026 درج کی گئی ہے، جس میں بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس ) کی دفعات 318(4)، 351(2) اور 61(2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ مقدمہ سرینگر کے ایک شہری کی شکایت پر درج کیا گیا، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شکایت کنندہ کو رعایتی قیمت پر سونے کے سکے فراہم کرنے کا جھانسہ دے کر 12 لاکھ روپے حاصل کئے۔
منصوبہ بندی کے تحت لین دین کے دوران شکایت کنندہ کو ایک ناکہ پر روک لیا گیا، جہاں مبینہ طور پر سونے کے سکے قبضہ میں لے لئے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران زبانی بیانات اور تکنیکی شواہد جمع کیے گئے، جن سے ملزم اور اس کے ساتھیوں کے مبینہ کردار کی تصدیق ہوئی۔ دورانِ تفتیش ملزم کو حاصل عبوری ضمانت کو بھی پولیس نے عدالت میں مؤثر انداز میں چیلنج کیا، جس کے بعد معزز عدالت نے ضمانت منسوخ کر دی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے اور اس سازش میں ملوث دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ پورے جعلساز نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جا سکے۔