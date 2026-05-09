اننت ناگ پولیس کی کاروائی، لارنو کوکرناگ میں منشیات فروش گرفتار، چرس برآمد
Published : May 9, 2026 at 11:46 AM IST
اننت ناگ، کوکرناگ (محمد عمران دین): منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک اور اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے کوکرناگ کے لارنو علاقے میں مبینہ طور پر ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اسٹیشن لارنو کی ٹیم معمول کی گشت کے دوران کھریٹی لارنو میں ایک مشتبہ شخص کو روک کر پوچھ گچھ کی۔ دورانِ تفتیش مشتبہ شخص نے اپنی شناخت غلام نبی رینا ولد غلام رسول رینا ساکن فریمو گڈول اہلَن کوکرناگ کے طور پر ظاہر کی۔
مکئی کے چھلکوں میں لپٹی ہوئی تھی چرس
جامہ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے مکئی کے چھلکوں میں لپٹی ہوئی چرس جیسی 6 اسٹکس برآمد ہوئیں، جن کا مجموعی وزن تقریباً 96 گرام بتایا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو فوری طور پر حراست میں لے کر برآمد شدہ ممنوعہ مواد کو قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے ضبط کر لیا۔
این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن لارنو میں ایف آئی آر نمبر 25/2026 کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/20 کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ منشیات کے اس غیر قانونی نیٹ ورک کے آگے اور پیچھے موجود روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔
معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کا عزم
اننت ناگ پولیس نے منشیات کے ناسور کے خاتمے کے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات فروشی اور دیگر جرائم سے متعلق معلومات پولیس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ معاشرے کو اس لعنت سے پاک کیا جا سکے۔