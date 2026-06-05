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اننت ناگ پولیس کی کارروائی: غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ فروخت کرنے پر تین دکانیں سیل

اننت ناگ میں غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ برآمد۔ پولیس کی سخت کارروائی: غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ فروخت کرنے پر تین دکانیں سیل کردی گئیں۔

Anantnag Police action: Three shops sealed for selling illegally imported cigarettes Urdu News
اننت ناگ میں غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ برآمد (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 9:35 AM IST

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اننت ناگ، جموں وکشمیر (فیاض احمد لولو): اننت ناگ پولیس نے تمباکو مصنوعات کی غیر قانونی فروخت کے خلاف جاری مہم کے تحت ضلع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی اور معائنہ کارروائیاں انجام دیں، اس دوران تین دکانوں کو درآمد شدہ سگریٹ (imported cigarettes) فروخت کرنے کے الزام میں سیل کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق پولیس ٹیموں نے مختلف مقامات پر اچانک معائنہ کیا، جہاں تین دکاندار مقررہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر مجاز طور پر درآمد شدہ سگریٹ فروخت کرتے ہوئے پائے گئے۔ اس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ جن میں لاوے جنرل اسٹور، پہلگام، جیول پان شاپ، لال چوک اننت ناگ، مندا جنرل اسٹور بجبہاڑہ کو سیل کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔

Anantnag Police action: Three shops sealed for selling illegally imported cigarettes Urdu News
اننت ناگ میں غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ برآمد (ETV Bharat)
Anantnag Police action: Three shops sealed for selling illegally imported cigarettes Urdu News
اننت ناگ میں غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ برآمد (ETV Bharat)

تمباکو کنٹرول قوانین پر عمل درآمد
پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی تمباکو کنٹرول قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور غیر قانونی طور پر درآمد شدہ تمباکو مصنوعات کی فروخت پر روک لگانے کے مقصد سے عمل میں لائی گئی ہے۔ اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی، خصوصاً صحت عامہ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔

Anantnag Police action: Three shops sealed for selling illegally imported cigarettes Urdu News
اس شخص کی دکان کو سیل کیا گیا (ETV Bharat)
Anantnag Police action: Three shops sealed for selling illegally imported cigarettes Urdu News
اننت ناگ میں غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ برآمد (ETV Bharat)

قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں

اس موقع پر پولیس نے مزید خبردار کیا ہے کہ آئندہ بھی ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور اگر کسی بھی جگہ پر غیر قانونی تمباکو مصنوعات کی فروخت ہو رہی ہو تو فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔

Anantnag Police action: Three shops sealed for selling illegally imported cigarettes Urdu News
اننت ناگ میں غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ برآمد (ETV Bharat)
Anantnag Police action: Three shops sealed for selling illegally imported cigarettes Urdu News
اننت ناگ میں غیر قانونی درآمد شدہ سگریٹ برآمد (ETV Bharat)

صحت مند اور محفوظ معاشرہ کا قیام ضروری
اننت ناگ پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ضلع کو قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے صحت مند اور محفوظ معاشرہ قائم کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔

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Last Updated : June 5, 2026 at 9:35 AM IST

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