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اننت ناگ کے مغل باغات میں 10 ماہ کے دوران 15.59 لاکھ سیاحوں کی آمد، مجموعی طور پر 31 فیصد اضافہ
اکتوبر میں سیاحوں کی تعداد میں 15 فیصد کمی ریکارڈ، اچھ بل گارڈن کی تجدید اور پہلگام میں روز گارڈن کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔
Published : November 20, 2026 at 7:27 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): بائیسرن پہلگام میں پیش آنے والے المناک سانحے کے باعث سیاحتی شعبے کو درپیش مشکلات اور منفی اثرات کے باوجود ضلع اننت ناگ کے سیاحتی مقامات، بالخصوص تاریخی مغل باغات اور پارکوں میں رواں برس کے پہلے دس مہینوں کے دوران سیاحوں کی آمد میں تقریباً 31 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے اکتوبر 2025 کے دوران ضلع کے مختلف مغل باغات اور پارکوں کی سیر کے لیے مجموعی طور پر 11 لاکھ 89 ہزار 549 سیاح پہنچے تھے، جبکہ رواں برس 2026 کے اسی عرصے میں یہ تعداد بڑھ کر 15 لاکھ 59 ہزار 22 تک پہنچ گئی۔
اس طرح گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں سال کے ابتدائی دس مہینوں میں سیاحوں کی تعداد میں 3 لاکھ 69 ہزار 473 کا اضافہ درج کیا گیا، جو تقریباً 31 فیصد بنتا ہے۔ تاہم مجموعی اضافے کے برعکس اکتوبر 2026 کے دوران سیاحوں کی آمد میں گزشتہ برس کے اسی مہینے کے مقابلے میں تقریباً 15 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ سال کے ابتدائی مہینوں میں سیاحتی سرگرمیوں میں نمایاں بہتری آئی، تاہم اکتوبر میں سیاحوں کا رجحان نسبتاً کم رہا۔
قابلِ ذکر ہے کہ 22 اپریل 2025 کو بائیسرن پہلگام میں پیش آنے والے المناک واقعے کے بعد کشمیر کے سیاحتی شعبے کو شدید دھچکا لگا تھا اور سیاحوں کی آمد میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی۔ اس صورتِ حال سے ہوٹل مالکان، ٹرانسپورٹروں، ہاؤس بوٹ مالکان اور سیاحت سے وابستہ دیگر کاروباری طبقات کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ حالات میں بتدریج بہتری آئی اور سیاحتی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہونے لگیں۔ واضح رہے کہ یہ اعداد و شمار صرف ضلع اننت ناگ میں محکمہ فلوریکلچر کے زیرِ انتظام مغل باغات اور پارکوں سے متعلق ہیں، جبکہ پہلگام سمیت ضلع کے دیگر سیاحتی مقامات کا ڈیٹا اس میں شامل نہیں ہے۔
محکمہ فلوریکلچر کے ضلعی افسر مظہر انصاری نے ’ای ٹی وی بھارت‘ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ فلوریکلچر گارڈنز اینڈ پارکس کا بنیادی مقصد مغل باغات اور دیگر پارکوں کی دیکھ بھال، مرمت اور تزئین و آرائش کو یقینی بنانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح ان تاریخی و تفریحی مقامات کا رخ کریں۔ ان کے مطابق سیاحوں کی آمد بڑھنے سے نہ صرف محکمے کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔
مظہر انصاری نے بتایا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں سال ضلع اننت ناگ کے مغل باغات اور پارکوں میں سیاحوں کی آمد میں مجموعی طور پر تقریباً 35 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے باغات اور پارکوں کو مزید پرکشش بنانے کے لیے ایک منصوبہ بند حکمتِ عملی کے تحت کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ برس اچھ بل مغل گارڈن کی تجدید و مرمت کا منصوبہ عمل میں لایا جائے گا، جس کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) آخری مراحل میں ہے۔ اس باغ کی بحالی تاریخی ورثے کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ فلوریکلچر اور محکمہ آثارِ قدیمہ کے باہمی اشتراک سے کی جائے گی۔
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ضلعی افسر نے مزید بتایا کہ پہلگام میں ایک نئے طرز کا روز گارڈن بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، جس پر کام شروع ہو چکا ہے اور یہ منصوبہ سیاحوں کے لیے ایک نئی کشش ثابت ہوگا۔ داراشکوہ باغ بجبہاڑہ اور رانی باغ اننت ناگ کی بندش سے متعلق سوال پر مظہر انصاری نے کہا کہ یہ دونوں باغات فی الحال سیاحوں کے لیے بند ہیں، تاہم معاملہ انتظامیہ کے نوٹس میں لایا جا چکا ہے اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا، جس سے ضلع میں سیاحوں کی آمد میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پہلگام میں محکمہ فلوریکلچر کے زیرِ انتظام تمام پارکس سیاحوں کے لیے کھلے ہیں، جبکہ جو مقامات فی الحال بند ہیں وہ محکمہ سیاحت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔