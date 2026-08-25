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عید میلاد النبی کے سلسلے میں اننت ناگ کے بازاروں کی شاندار سجاوٹ، جلوس کی تیاریاں
مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ عاشقانِ رسول نعت خوانی، درود و سلام کے ذریعے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کریں گے۔
Published : August 25, 2026 at 10:14 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) عید میلاد النبی کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اننت ناگ شہر کے مختلف بازاروں کو خوبصورت اور دلکش انداز میں سجایا گیا ہے، جبکہ اہم مقامات، سڑکوں اور بازاروں میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے خصوصی سجاوٹ اور چراغاں کیا گیا ہے۔
شہر کے بیشتر بازاروں میں سبز پرچموں، برقی قمقموں، بینرز اور دیگر آرائشی سامان سے کی گئی سجاوٹ نے ماحول کو مزید روح پرور اور پُروقار بنا دیا ہے۔ میلاد النبی کی مناسبت سے جگہ جگہ درود و سلام اور دیگر مذہبی کلمات پر مشتمل بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔
اس موقع پر تحریکِ سعود الاولیاء کے بانی مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ عید میلاد النبی کی تقریبات کے حوالے سے اننت ناگ ضلع میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کل تحریکِ سعود الاولیاء کی جانب سے ایک عظیم الشان جلوسِ میلاد نکالا جائے گا، جو مختلف علاقوں اور اننت ناگ کے اہم بازاروں سے گزرتا ہوا لال چوک اننت ناگ میں اختتام پذیر ہوگا۔
مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ جلوس کے دوران عاشقانِ رسول نعت خوانی، درود و سلام اور دیگر روح پرور کلمات کے ذریعے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عید میلاد النبی مسلمانوں کے لیے نہایت اہم اور بابرکت موقع ہے، اور اس دن کا مقصد حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرتِ طیبہ، تعلیمات اور انسانیت کے لیے آپ ﷺ کے پیغام کو عام کرنا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نمازِ ظہر کے بعد “معِی مقدس حضرت ﷺ” کی زیارت/نشاندہی بھی کی جائے گی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے۔انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ عید میلاد النبی کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں اور جلوس کے دوران نظم و ضبط، صفائی اور انتظامیہ کی جانب سے جاری ہدایات کا خصوصی خیال رکھیں۔
ادھر اننت ناگ کے مختلف بازاروں میں کی گئی خصوصی سجاوٹ کے باعث شہر کا ماحول انتہائی خوبصورت اور پُروقار نظر آ رہا ہے، جبکہ عید میلاد النبی کے موقع پر عقیدت مندوں میں بھی خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔
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