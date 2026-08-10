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اننت ناگ کے مقامی افراد نے چندہ جمع کرکےجھارکھنڈ کے مزدور کو ماں کے انتقال کے بعد گھر پہنچنے میں مدد کی
علاقہ کے لوگوں نے باہمی طور پر رقم جمع کی، اس کے سفر اور دیگر فوری اخراجات کے لئے مالی مدد فراہم کی-
Published : August 10, 2026 at 8:35 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کاڈی پورہ علاقے میں انسانیت، ہمدردی اور کشمیری روایتی مہمان نوازی کی ایک خوبصورت مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب مقامی لوگوں نے جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کی مدد کے لیے چندہ جمع کیا اور اسے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد گھر واپس پہنچنے کے لیے سفری انتظامات فراہم کئے۔
جھارکھنڈ کے کپرہ گاؤں سے تعلق رکھنے والا مزدور بادل کمار چند روز قبل ہی روزگار کی تلاش میں کشمیر آیا تھا۔ تاہم، گھر سے دور ہونے کے دوران اسے اپنی والدہ کے انتقال کی افسوسناک خبر موصول ہوئی۔ ماں کی موت کی خبر سن کر وہ شدید صدمے میں مبتلا ہوگیا اور گھر واپس جانے کے لئے درکار رقم نہ ہونے کے باعث بے بسی کے عالم میں کاڈی پورہ میں سید صاحبؒ کے مزار (درگاہ ) کے باہر بیٹھ کر رو رہا تھا۔
بادل کمار کی حالت دیکھ کر مقامی لوگوں کی توجہ اس کی جانب گئی۔ لوگوں نے اس سے بات کی اور اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور وہ مالی مشکلات کے باعث اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہا، تو مقامی افراد فوراً اس کی مدد کے لئے آگے آئے۔
علاقہ کے لوگوں نے باہمی طور پر رقم جمع کی، اس کے سفر اور دیگر فوری اخراجات کے لئے مالی مدد فراہم کی اور اس کے آبائی گاؤں کپرہ، جھارکھنڈ پہنچنے کے لئے سفری انتظامات بھی کئے۔
مقامی لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو اپنی والدہ کے انتقال پر گھر سے دور بے بس اور روتے ہوئے دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے مطابق، مصیبت کی اس گھڑی میں کسی انسان کو تنہا چھوڑنا انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔
منیب الاسلام نامی ایک مقامی شہری نے بتایا کہ جب انہوں نے بادل کمار کو مزار کے باہر روتے ہوئے دیکھا تو اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور وہ گھر واپس جانے کے لئے مالی مشکلات سے دوچار ہے، جس کے بعد لوگوں نے اسے اپنا فرض سمجھتے ہوئے مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ بادل کمار ابھی چند روز قبل ہی کشمیر آیا تھا اور اچانک اسے اپنی والدہ کی موت کی خبر مل گئی۔ ایسے کٹھن وقت میں کوئی بھی شخص تنہا نہیں رہنا چاہئے، اس لئے لوگوں نے صرف وہی کیا جو ہر انسان کو دوسرے انسان کے لئے کرنا چاہئے۔
یہ واقعہ انسانیت، بھائی چارے اور ہمدردی کا ایک مضبوط پیغام ہے کہ دکھ اور مصیبت کے وقت نہ علاقے کی کوئی سرحد معنی رکھتی ہے، نہ زبان اور نہ ہی مذہب یا پس منظر۔ کاڈی پورہ کے لوگوں نے ثابت کیا کہ انسانیت سب سے بڑا رشتہ ہے اور کسی پریشان حال انسان کی مدد کرنا محض ایک نیکی نہیں بلکہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔
مقامی لوگوں نے کہا کہ کشمیری معاشرے میں مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنے کی ایک طویل روایت رہی ہے اور دور دراز علاقوں سے آنے والے افراد کو بھی ضرورت کے وقت تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ بادل کمار اپنے گھر اور خاندان سے سینکڑوں کلومیٹر دور تھا، اس لیے مقامی لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ بحفاظت اپنے گاؤں پہنچ سکے اور اس مشکل وقت میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود رہے۔
اننت ناگ کے کاڈی پورہ میں پیش آنے والے اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر کشمیری عوام کی انسان دوستی، مہمان نوازی اور ضرورت مندوں کے لئے آگے بڑھ کر مدد کرنے کے جذبے کو اجاگر کیا ہے۔ یہ جذبہ انسانیت کی وہ خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے جس میں ایک اجنبی شخص بھی مصیبت کی گھڑی میں اپنا بن جاتا ہے۔