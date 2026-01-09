ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مسلسل برفباری کے باعث اننت ناگ کشتواڑ شاہراہ بند، بحالی کے لیے کارروائیاں جاری
جموں وکشمیر کی کشتواڑ شاہراہ پر بڑی مقدار میں برف جمع ہونے کے باعث وقتی طور پر سڑک کو بند کر دیا گیا۔
Published : January 9, 2026 at 11:29 AM IST
اننت ناگ( فیاض لولو): پہاڑی علاقوں میں جاری مسلسل اور شدید برفباری کے باعث اننت ناگ کشتواڑ شاہراہ کو عارضی طور پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق یہ فیصلہ خراب موسمی حالات حد سے زیادہ پھسلن اور مسافروں کی جان و مال کے تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ شاہراہ کے حساس حصے سنھن ٹاپ پر بھاری برفباری کے باعث شدید پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی محفوظ نقل و حرکت ممکن نہیں رہی۔ مزید برآں علاقے میں درجۂ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گرنے کے باعث سڑک سے برف ہٹانے کے کام میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے، جس سے بحالی کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔
نیشنل ہائی وے چوالیس کی ٹیمیں اور متعلقہ محکموں کا عملہ مسلسل شاہراہ کی بحالی کے کام میں مصروف ہے۔ سڑک پر موجود برف کو ہٹانے، پھسلن کم کرنے اور ڈرائیونگ کے حالات بہتر بنانے کے لیے جدید مشینری کے ساتھ ساتھ برف سے ڈھکے حصوں پر نمک اور دیگر کیمیکلز کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی موسمی حالات میں بہتری آئے گی، شاہراہ کو مرحلہ وار ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔
انتظامیہ نے مسافروں، سیاحوں اور مقامی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موسم اور سڑک کی صورتحال کے بارے میں تازہ سرکاری اطلاعات پر نظر رکھیں اور متعلقہ محکموں کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ عوام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاہراہ کی بحالی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
حکام نے یقین دلایا ہے کہ اننت ناگ کشتواڑ شاہراہ کو جلد از جلد قابلِ آمد و رفت بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور موسم کی بہتری کے ساتھ ہی ٹریفک کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔