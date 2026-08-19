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اننت ناگ: التجا مفتی کا کراپ انشورنس کے نفاذ کا مطالبہ، باغبانوں کے مسائل پر احتجاج
پی ڈی پی رہنما التجا مفتی نے جبلی پورہ فروٹ منڈی میں کراپ انشورنس کی مانگ کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔
Published : August 19, 2026 at 9:09 PM IST
اننت ناگ : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) رہنما التجا مفتی نے پارٹی کارکنوں اور مقامی باغبانوں کے ہمراہ اننت ناگ کے جبلی پورہ فروٹ منڈی میں کراپ انشورنس اسکیم لاگو کرنے کی مانگ کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے ہارٹیکلچر سیکٹر کے لئے جامع فصل بیمہ اسکیم کے نفاذ میں ناکامی کا الزام لگایا۔ اسی دوران التجا مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے امریکی سفیر کے دورہ کشمیر سے متعلق حالیہ بیان پر بھی سخت تنقید کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے التجا نے کہا کہ موسمی بے اعتدالی، شدید ژالہ باری اور موسلادھار بارشوں کے باعث جنوبی کشمیر کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس نے باغبانی کے شعبے سے وابستہ افراد کو شدید مالی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سیب اور چیری جیسی اہم فصلوں کے لیے فوری طور پر فصل بیمہ اسکیم لاگو کی جائے، ژالہ باری سے بچاؤ کے لئے اینٹی ہیل نیٹس پر ستر فیصد سبسڈی فراہم کی جائے، اور متاثرہ کاشتکاروں کو فوری مالی معاوضہ دیا جائے۔
وہیں انہوں نے، کے سی سی قرضہ جات پر بھی نظر ثانی کرنے کی اپیل کی۔ التجا مفتی نے زور دیا کہ باغبانی وادی میں ہزاروں خاندانوں کی معیشت کا بنیادی ذریعہ ہے، لہٰذا حکومت کو اس شعبہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ ہارٹیکلچر یہاں کی معیشت کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے تاہم عمر سرکار کے پاس اس صنعت کو بچانے کے لئے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ کسانوں کو صرف موسمی حالات سے نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ آئے روز جموں سرینگر قومی شاہراہ بند ہونے کے دوران کسانوں کی سال بھر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔
التجا مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیرقیادت حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ موجودہ حکومت عوامی اور زرعی مسائل کے حل میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے اس بیان کی بھی تنقید کی جو انہوں نے امریکی سفیر کے دورہ جموں و کشمیر کے حوالے سے دیا تھا۔ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ اگرچہ وہ سفیر سے ملاقات کریں گے، لیکن ہمارے مسائل واشنگٹن سے حل نہیں ہوں گے۔
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التجا مفتی نے حکومت کے اس مؤقف پر سوال اٹھاتے ہوئے نیشنل کانفرنس کی قیادت کے بین الاقوامی روابط اور مقامی مسائل کے حوالے سے طرزِ عمل پر تنقید کی، اور الزام لگایا کہ انتظامیہ خطے کے حقیقی اور اہم مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔