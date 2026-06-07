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اننت ناگ میں خصوصی افراد کے لیے نابینا کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد، منشیات سے پاک معاشرے کا پیغام
اس موقعے پر پدم شری ایوارڈ یافتہ سماجی کارکن جاوید احمد ٹاک نے بھی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔
Published : June 7, 2026 at 4:06 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) منشیات کے بڑھتے رجحان کے خلاف شعور بیدار کرنے اور جسمانی طور پر کمزور و بصارت سے محروم افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ضلع اننت ناگ میں ایک شاندار نابینا کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ٹورنامنٹ مقامی سماجی کارکن مختار گندرو کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس میں ویژن واریئرز اور زیابہ اپّا واریئرز کے درمیان ایک دلچسپ اور سنسنی خیز میچ کھیلا گیا۔
ٹورنامنٹ کا مقصد نہ صرف خصوصی افراد کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کرنا تھا بلکہ نوجوان نسل کو منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رکھنے کا ایک مثبت پیغام بھی دینا تھا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مقامی لوگوں، نوجوانوں اور سماجی کارکنان نے شرکت کی اور کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے مختار گندرو نے کہا کہ ایسے پروگرامز کی سرپرستی کرنا ان کا دیرینہ خواب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک عام انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اسی طرح جسمانی طور پر کمزور افراد کے بھی خواب اور امنگیں ہوتی ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے اقدامات سے نہ صرف ان افراد کو ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ انہیں معاشرے میں عزت اور پہچان بھی حاصل ہوتی ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آج کے دور میں نوجوانوں کو منشیات سے بچانے کے لیے کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس طرح کے ایونٹس اس مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اس موقعے پر پدم شری ایوارڈ یافتہ سماجی کارکن جاوید احمد ٹاک نے بھی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ بصارت سے محروم افراد میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، جنہیں سامنے لانے کے لیے ایسے ٹورنامنٹس کا انعقاد ناگزیر ہے۔ انہوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ خصوصی افراد کے لیے الگ کھیل کے میدان، جدید سہولیات اور پیشہ ورانہ کوچنگ کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔
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جاوید احمد ٹاک نے مزید بتایا کہ اس ٹورنامنٹ میں نو مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے شرکت کی، جنہوں نے اپنی غیر معمولی مہارت، جذبے اور عزم کا شاندار مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ خصوصی افراد کے لیے ایک مخصوص اسٹیڈیم کے قیام کے لیے زمین پہلے ہی مختص کی جا چکی ہے اور اس کی تجویز اس وقت ڈپٹی کمشنر آفس اننت ناگ میں زیر غور ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔
تقریب کے اختتام پر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ کھیل نہ صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہ سماجی ہم آہنگی، بھائی چارے اور مثبت سوچ کو فروغ دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے ایک صحت مند، باوقار اور منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل میں مدد مل سکتی ہے۔
یہ ٹورنامنٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر معاشرے کے افراد متحد ہو کر مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیں تو نہ صرف خصوصی افراد کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے بلکہ نوجوان نسل کو بھی ایک روشن اور محفوظ مستقبل فراہم کیا جا سکتا ہے۔
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