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اننت ناگ ملک بھر میں ہولیسٹک پروگریس کارڈز کی سو فیصد تکمیل کرنے والا پہلا ضلع بن گیا
ڈائریکٹر اسکول ایجوکشن، کشمیر، نے اننت ناگ کا دورہ کیا اور ایک تقریب کےد وران ٹیم کو اعزاز سے نوازا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 21, 2026 at 7:50 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : ضلع اننت ناگ نے تعلیمی میدان میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے پورے ملک میں پہلا ایسا ضلع بن گیا ہے جہاں سرکاری اور نجی اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے ہولیسٹک پروگریس کارڈز (ایچ پی سی ) کی سو فیصد تکمیل یقینی بنائی گئی۔ اس نمایاں کامیابی پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر (ڈی ایس ای کے ) نے ڈسٹرکٹ انسٹچیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ(ڈی آئی ای ٹی ) اننت ناگ کا دورہ کیا اور اس کامیابی کو حقیقت کا روپ دینے والی ضلعی ٹیم کو باضابطہ طور پر اعزاز سے نوازا اور ان کی سراہنا کی ۔
اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، کشمیر، نصیر احمد وانی نے ، ی آئی ای ٹی (DIET) کے فیکلٹی ممبران، اسکول سربراہان، اساتذہ اور فیلڈ سے وابستہ دیگر اہلکاروں کی کاوشوں، محنت اور پیشہ ورانہ لگن کو سراہتے ہوئے کہا کہ "یہ کامیابی تمام متعلقہ افراد کے درمیان بہتر تال میل، مشترکہ کوششوں اور ذمہ دارانہ انداز میں کام کرنے کا نتیجہ ہے۔" انہوں نے اس اہم ہدف کی تکمیل میں شامل تمام افراد کی خدمات کو قابلِ ستائش قرار دیا۔
قابلِ ذکر ہے کہ ہولیسٹک پروگریس کارڈز کا نظام قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی ) 2020 کے وژن کے مطابق متعارف کرایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے روایتی طریقہ کار سے آگے بڑھ کر ان کی مجموعی شخصیت اور صلاحیتوں کی ہمہ جہت نشوونما کا جائزہ لینا ہے۔
روایتی امتحانی نظام میں جہاں زیادہ تر توجہ طلبہ کے حاصل کردہ نمبروں اور تعلیمی نتائج پر مرکوز رہتی ہے، وہیں ہولیسٹک پروگریس کارڈ کے ذریعے بچے کی تعلیمی، ذہنی و فکری، سماجی و جذباتی اور تخلیقی صلاحیتوں سمیت نشوونما کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت طلبہ کی انفرادی صلاحیتوں، دلچسپی، سیکھنے کے عمل، رویوں اور دیگر مثبت پہلوؤں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ ہر بچے کی مجموعی ترقی کو بہتر طور پر سمجھا اور فروغ دیا جاسکے۔
ماہرین تعلیم کے مطابق اس طریقہ کار کا مقصد محض امتحانات میں کامیابی یا ناکامی کی بنیاد پر بچوں کی صلاحیتوں کا تعین کرنے کے بجائے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے تعلیم و تربیت کے عمل کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
ضلع اننت ناگ کی جانب سے سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے اسکولوں میں ہولیسٹک پروگریس کارڈز کی سو فیصد تکمیل ایک اہم پیش رفت تصور کی جارہی ہے، جو قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت تعلیمی اصلاحات کو زمینی سطح پر نافذ کرنے کے حوالے سے ضلع کی سنجیدہ کوششوں اور مربوط حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔
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