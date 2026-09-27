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اننت ناگ نے کولگام کو شکست دے کر انڈین آرمی کرکٹ لیگ کا ٹائٹل جیت لیا، 1.5 لاکھ روپئے کی انعامی رقم اپنے نام کی
لیگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے دیگر کھلاڑیوں کو بھی اس موقع پر اعزاز سے نوازا گیا۔
Published : September 27, 2026 at 10:11 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں اننت ناگ نے اتوار کے روز بانہال اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے انڈین آرمی کرکٹ لیگ کے فائنل میں کولگام کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
فائنل میچ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر جموں رومیش کمار، ڈی آئی جی ڈی کے آر رینج شگن شکلا، کمانڈر 11 سیکٹر راشٹریہ رائفلز بریگیڈیئر اجے پال سنگھ، سابق کرکٹر پرویز رسول، ڈپٹی کمشنر رامبن اور ایس ایس پی رامبن سمیت دیگر افسران اور معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔نوجوان کرکٹرز کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے مقصد سے منعقد کی گئی اس لیگ میں جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں سے 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔
فاتح اننت ناگ ٹیم کو ایک لاکھ 50 ہزار روپے نقد انعام اور ٹرافی، جبکہ رنر اَپ کولگام ٹیم کو 75 ہزار روپے نقد انعام اور ٹرافی دی گئی۔ لیگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے دیگر کھلاڑیوں کو بھی اس موقع پر اعزاز سے نوازا گیا۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر جموں رومیش کمار نے بھارتی فوج کی اس پہل کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار، مسابقتی تجربہ حاصل کرنے اور مختلف علاقوں کے نوجوانوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔
ڈویژنل کمشنر نے بانہال اسپورٹس اسٹیڈیم میں روشنی کے انتظام اور سڑک رابطے سے متعلق ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔
انہوں نے کہا کہ پہاڑی علاقوں میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے مناسب اراضی کی دستیابی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تاہم، جہاں بھی موزوں اراضی دستیاب ہے، وہاں کھیل کے میدان تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پہاڑی اور دور دراز علاقوں کے نوجوانوں کو کھیلوں میں آگے بڑھنے کے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں۔