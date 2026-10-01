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اننت ناگ: 9 ماہ میں 476 منشیات فروش گرفتار، 408 مقدمات درج، 542 کلوگرام منشیات اور 60 کروڑ کی جائیدادیں ضبط
اننت ناگ میں 9 ماہ میں 408 مقدمات درج، 476 منشیات فروش گرفتار 542 کلوگرام سے زائد منشیات ضبط 60 کروڑ کی جائیدادیں ضبط
Published : October 1, 2026 at 9:50 PM IST
اننت ناگ : ضلع اننت ناگ میں منشیات کے کاروبار اور اس کے استعمال کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اننت ناگ پولیس کے مطابق سال 2026 کے پہلے نو ماہ کے دوران منشیات سے متعلق مختلف دفعات کے تحت 408 ایف آئی آر درج کی گئیں، جبکہ 476 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مختلف کارروائیوں کے دوران 542 کلوگرام سے زائد منشیات اور دیگر ممنوعہ اشیاء ضبط کی گئیں، جبکہ منشیات فروشوں سے 27 لاکھ 52 ہزار 976 روپے نقدی بھی برآمد کی گئی۔
منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی سے منسلک تقریباً 60 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں 35 مقدمات میں منسلک کی گئیں، جبکہ تقریباً 20 کروڑ روپے مالیت کی 20 غیر قانونی جائیدادیں منہدم کی گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تقریباً 2,000 کلوگرام منشیات تلف کی گئیں، جبکہ 305 مرلہ اراضی پر غیر قانونی منشیات کی کاشت کو بھی تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ منشیات فروشوں کے قبضے سے 271 مرلہ سے زائد سرکاری اراضی بازیاب کرائی گئی۔
پولیس کے مطابق کارروائیوں کے دوران خواتین منشیات فروشوں اور 13 خواتین کاشت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ منشیات سے متعلق مقدمات میں 8 سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے کا بھی پتہ چلا، جن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ منشیات کے خلاف احتیاطی کارروائی کے تحت 16 افراد کو PIT-NDPS ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا، جبکہ منشیات سے متعلق جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 28 ڈرائیونگ لائسنس اور 22 رجسٹریشن سرٹیفکیٹس منسوخ کیے گئے۔
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اننت ناگ پولیس نے منشیات کی نقل و حرکت اور سپلائی چین کو روکنے کے لیے ضلع بھر میں 295 نارکو-کیسو آپریشنز بھی انجام دیے۔ اس کے علاوہ متعلقہ محکموں کے اشتراک سے 220 میڈیکل اسٹورز کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 19 میں خلاف ورزیاں پائی گئیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی۔ پولیس نے مزید بتایا کہ این ڈی پی ایس مقدمات کی تفتیش اور شواہد سے متعلق قانونی طریقۂ کار کو بہتر بنانے کے لیے 213 تفتیشی افسران کو تربیت بھی فراہم کی گئی۔