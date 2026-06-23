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آنند جین لداخ کے نئے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مقرر
واضح رہے کہ آنند جین اس سے قبل جموں و کشمیر میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بیورو سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 11:17 AM IST
سرینگر: وزارت داخلہ نے پیر کو آنند جین کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) لداخ مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی جانب سے پیر کے روز باضابطہ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے مطابق سال 1999 بیچ کے اے جی ایم یو ٹی کیڈر کے آئی پی ایس افسر کا جموں و کشمیر سے لداخ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔
حکمنامے کے مطابق ان کی یہ تقرری فوری طور پر نافذ العمل ہو گی اور وہ آئندہ احکامات تک لداخ کے ڈی جی پی کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں گے۔
فی الحال، جین ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ADGP)، آرمڈ پولیس جموں و کشمیر ہیں۔ وہ جموں و کشمیر میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بیورو سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔
مئی میں ڈی جی پی مکیش سنگھ کو منی پور کا پولیس سربراہ مقرر کیے جانے کے بعد سے لداخ میں پولیس سربراہ کا عہدہ خالی ہو گیا تھا۔
یہ تقرری ایک ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب لداخ کے سیاسی رہنما مرکزی حکومت کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں۔ لداخ کے رہنماؤں اور مرکزی حکومت کے بیچ سال 2023 سے خطے کے لیے ریاستی حیثیت اور آئینی تحفظات سمیت مختلف مطالبات پر بات چیت جاری ہے۔
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