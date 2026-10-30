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کشمیر میں آف سیزن پھولوں کی کاشت کو فروغ دینے کی پہل، بونورہ پلوامہ میں میری گولڈ پر خصوصی تحقیق جاری
سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم کی کوششیں، کشمیر کے کسانوں کے لیے آمدنی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی امید
Published : October 30, 2026 at 3:57 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): وادیٔ کشمیر اپنی زرخیز زمین اور سازگار آب و ہوا کے باعث مختلف معیاری فصلوں کی پیداوار کے لیے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اب اسی قدرتی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر میں تجارتی پھولوں کی کاشت کو فروغ دینے اور کسانوں کے لیے آمدنی کے نئے ذرائع پیدا کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ اس سلسلے میں سی ایس آئی آر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن جموں کے فیلڈ اسٹیشن بونورہ پلوامہ میں مختلف اقسام کے پھولوں پر سائنسی تحقیق جاری ہے، جس میں آف سیزن میری گولڈ (گیندے) کی کاشت پر خصوصی توجہ دی جارہی ہے۔
اس تحقیق کا بنیادی مقصد کشمیر کی آب و ہوا کے مطابق پھولوں کی موزوں اقسام کی نشاندہی، جدید سائنسی طریقۂ کاشت کو فروغ دینا اور ایسی پیداواری ٹیکنالوجی تیار کرنا ہے جس کے ذریعے کسان روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ زیادہ منافع بخش تجارتی پھولوں کی کاشت بھی اپنا سکیں۔
ای ٹی وی بھارت کو فون پر تفصیلات فراہم کرتے ہوئے سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے بتایا کہ فیلڈ اسٹیشن بونورہ میں ادویاتی و خوشبودار پودوں، مصالحہ جات، پھولوں اور پھلوں سمیت مختلف فصلوں پر تحقیق کی جارہی ہے، تاکہ مقامی زرعی حالات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور بہتر پیداواری طریقے متعارف کرائے جاسکیں۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار برسوں سے تجارتی پھولوں کی مختلف اقسام، جن میں ٹیولپ، گلِ داؤدی، لیلیم، گلائیڈیولس اور میری گولڈ شامل ہیں، پر خصوصی تحقیق جاری ہے۔ اس تحقیق کا مقصد ایسی اقسام کی شناخت اور بہتری ہے جو کشمیر کی آب و ہوا میں بہتر نشوونما، معیاری پیداوار اور تجارتی اعتبار سے اچھے نتائج دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔
ڈاکٹر زبیر احمد کے مطابق، اس تحقیق کا ایک اہم مقصد کشمیر کی نسبتاً سرد آب و ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے موسم میں میری گولڈ کے پھولوں کی پیداوار کو ممکن بنانا ہے جب ملک کے گرم علاقوں میں زیادہ درجۂ حرارت کے باعث ان کی کاشت اور پیداوار متاثر ہوسکتی ہے۔ اس طرح کشمیر کو آف سیزن میں
میری گولڈ کے پھول مذہبی رسومات، عبادت گاہوں میں چڑھاوے، شادی بیاہ، سماجی تقریبات، سجاوٹ اور باغبانی سمیت مختلف تجارتی سرگرمیوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان پھولوں کی مانگ سال بھر برقرار رہتی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں موسمی حالات کے باعث پیداوار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔
ایسے میں کشمیر کے سازگار موسمی حالات سے فائدہ اٹھا کر آف سیزن میں پھولوں کی پیداوار کرنا ایک اہم تجارتی موقع بن سکتا ہے۔ اگر موزوں اقسام کی کامیاب نشاندہی، معیاری پیداوار اور مؤثر مارکیٹ روابط کو یقینی بنایا جائے تو کشمیری کسانوں کو ملک کی مختلف منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے نئے مواقع میسر آسکتے ہیں۔
اس اقدام سے نہ صرف زراعت میں تنوع پیدا ہونے کی توقع ہے بلکہ کسانوں کو روایتی فصلوں پر مکمل انحصار کم کرنے اور متبادل تجارتی سرگرمیاں اپنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
فیلڈ اسٹیشن کے سائنسدان انچارج اور پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر شاہد رسول نے بتایا کہ ادارے کے تحقیقی پروگراموں کا ایک اہم مقصد سائنسی تحقیق کے نتائج کو عملی شکل دے کر کسانوں تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ جدید زرعی ٹیکنالوجی سے براہِ راست فائدہ اٹھا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ موزوں اقسام کی نشاندہی کے بعد ان کی کھیتوں میں جانچ، نمائشی تجربات، کاشت کے سائنسی طریقوں کی تیاری اور معیاری پودوں کی دستیابی پر توجہ دی جارہی ہے۔ اس عمل کے ذریعے ایسی زرعی ٹیکنالوجی تیار کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جو مقامی موسمی حالات کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے معاشی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہو۔
ڈاکٹر شاہد رسول کے مطابق، تجارتی پھولوں کی کاشت کے ذریعے روزگار کے مواقع صرف پھولوں کی پیداوار تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ نرسریوں کے قیام، پودوں کی تیاری، باغبانی، پھولوں کی سجاوٹ، کٹائی کے بعد بہتر انتظام اور ویلیو ایڈیشن جیسے شعبوں میں بھی نئے کاروبار اور روزگار کے امکانات پیدا ہوسکتے ہیں۔
سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم کے فیلڈ اسٹیشن بونورہ میں جاری یہ تحقیقی کوششیں کشمیر میں تجارتی پھولوں کی کاشت کو ایک منظم اور معاشی طور پر فائدہ مند شعبے کے طور پر فروغ دینے کی جانب اہم پیش رفت ہیں۔
خصوصاً میری گولڈ کی آف سیزن کاشت پر تحقیق اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مقامی آب و ہوا کے قدرتی فوائد کو سائنسی تحقیق اور جدید زرعی طریقوں کے ساتھ جوڑ کر کسانوں کے لیے نئی منڈیاں اور آمدنی کے اضافی ذرائع تلاش کیے جاسکتے ہیں۔
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ماہرین کے مطابق، تحقیق کے نتائج کی کامیاب توثیق، کسانوں کی شمولیت، معیاری پودوں کی دستیابی اور ملک کی مختلف منڈیوں کے ساتھ مؤثر روابط کے ذریعے کشمیر میں تجارتی پھولوں کی کاشت کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے امکانات موجود ہیں۔ اس سے نہ صرف کسانوں کی معاشی حالت بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے بلکہ دیہی علاقوں میں روزگار پیدا کرنے اور وادی کی زرعی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کی راہ بھی ہموار ہوسکتی ہے۔