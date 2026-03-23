سانبہ میں رات دو بجے پُراسرار دھماکہ، جانچ جاری
جموں کے ضلع سانبہ میں گزشتہ شب سرپنج کے کی رہائش گاہ کے دروازے پر دھماکہ ہوا جس کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی
Published : March 23, 2026 at 11:06 AM IST
جموں( اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع سانبہ ضلع کے ایک گاؤں میں پیر کی علی الصبح ایک پراسرار دھماکہ ہوا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ گھگوال سیکٹر کے علاقے گوالا تالاب میں سابق سرپنچ جے رام شرما کی رہائش گاہ کے مرکزی دروازے کے قریب رات تقریباً دو بجے ہوا۔
پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سینئر افسران بھی جائے وقوع پر موجود ہیں اور تمام پہلوؤں سے جانچ کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور جلد ہی حقائق سامنے لائے جائیں گے۔
دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ گھر کا مرکزی دروازہ اور دیوار کا ایک حصہ بری طرح متاثر ہوا تاہم خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیاں فوری طور پر موقعے پر پہنچیں۔ فارنزک ماہرین کی ایک ٹیم نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور دھماکے کی نوعیت کا پتہ لگانے کے لیے نمونے حاصل کیے۔
واضح رہے کہ عسکریت پسندی کی وجہ سے جموں و کشمیر ایک حساس خطہ مانا جاتا ہے جہاں سکیورٹی فورسز ہمیشہ ہائی الرٹ پر رہتی ہیں۔ بہر حال یہ جانچ کے بعد ہی واضح ہو سکے گا کہ یہ دھماکہ عکسریت پسندوں نے کیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔