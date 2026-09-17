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ادھم پور میں انکاؤنٹر، دو دہشت گرد ہلاک، سرچ آپریشن جاری
ادھم پور کے جنگلات میں جاری سرچ آپریشن کے دوران یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب دہشت گردوں نے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔
Published : September 17, 2026 at 9:22 AM IST
ادھم پور: (آشیش دت) جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور میں واقع مجلتہ کے دور سراز علاقے 'براتل سوان' اور 'کھوبان' میں سکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے بیچ جاری انکاؤنٹر میں دو دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ٹارگٹڈ انسدادِ دہشت گردی مہم کے نتیجے میں دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
فوج کی وائٹ نائٹ کور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ''16 اور 17 ستمبر 2026 کی درمیانی رات کو خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک مشترکہ فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ مصدقہ اطلاعات کے بعد، وائٹ نائٹ کور، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے خراب موسم، دشوار گزار راستوں اور انتہائی کم وژبلٹی کے باوجود ایک ٹارگٹڈ انسدادِ دہشت گردی مہم کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔''
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗 In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in the general area of Brattal, Udhampur. Despite hostile weather, difficult terrain and poor visibility, troops of #WhiteKnightCorps, @JmuKmrPolice and CRPF launched a targeted counter-terrorism operation, resulting in the neutralisation of two terrorists. The operation is still in progress, with search and surveillance operations continuing in the area. Security forces remain deployed to track and neutralise any remaining threat. 𝗧𝗛𝗘 𝗞𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗗𝗦 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟. 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗕𝗘 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗔𝗧𝗘𝗗. @adgpi | @NorthernComd_IA | @SpokespersonMoD | @prodefencejammu | @PRODefLko | @PRODefPrayagraj | @PRODefDehradun | @PRODefPune | @PRODefKohima | @PRO_Vizag | @PRODefKolkata | @crpfindia #OperationSohan #OperationalUpdate #CounterTerrorism #JammuKashmir— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
فوج کے مطابق علاقے میں سرچ اور نگرانی کا عمل اب بھی جاری ہے اور یہ آپریشن بدستور آگے بڑھ رہا ہے۔ سکیورٹی فورسز کسی بھی دوسرے ممکنہ خطرے کو ختم کرنے کے لیے جائے وقوع پر پوری طرح مستعدی کے ساتھ تعینات ہیں۔
اس سے قبل سکیورٹی اہلکاروں نے انکاؤنٹر شروع ہونے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ادھم پور کے ایک جنگلاتی علاقے میں جاری انسدادِ دہشت گردی آپریشن کے دوران آج صبح سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔
اہلکاروں کے مطابق، مشتبہ دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے پر بدھ کی رات تقریباً 9 بجے مجلتہ کے دور دراز علاقوں 'براتل سوان' اور 'کھوبان' میں فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) نے ایک مشترکہ تلاشی مہم شروع کی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ آپریشن شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جنگل میں فائرنگ اور دھماکوں کی چند آوازیں سنی گئیں۔ ابتدائی فائرنگ مبینہ طور پر سکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک مشتبہ ٹھکانے کو نشانہ بناتے ہوئے کی گئی تھی۔
تاہم، اہلکاروں نے بتایا کہ رات بھر علاقے میں بڑی حد تک خاموشی رہی، لیکن جمعرات کی صبح یہ خاموشی اس وقت ختم ہو گئی جب دہشت گردوں نے محاصرہ توڑنے کی کوشش میں شدید فائرنگ شروع کر دی۔
اہلکاروں نے مزید بتایا کہ سکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی، جس سے آمنے سامنے کا تصادم شروع ہو گیا جو آخری اطلاعات ملنے تک جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں اضافی کمک بھی روانہ کر دی گئی ہے۔
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