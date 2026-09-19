ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ای ڈی آئی کی جانب سے ترال میں آگاہی پروگرام کا اہتمام
پروگرام کے دوران نوجوانوں کو ملازمت کے متلاشی افراد کے بجائے روزگار فراہم کرنے والے بننے کی ترغیب دی گئی۔
Published : September 19, 2026 at 8:26 PM IST
پلوامہ:(شبیر بھٹ) جموں و کشمیر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ پلوامہ کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری کالج ترال میں جے کے اسٹارٹ اپ چیلینج 2.0 کے تحت ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں میں انٹرپرینیورشپ اور خود روزگاری کو فروغ دینا تھا۔
پروگرام کے دوران نوجوانوں کو ملازمت کے متلاشی افراد کے بجائے روزگار فراہم کرنے والے بننے کی ترغیب دی گئی۔ اس موقع پر شرکاء کو نئے کاروباری آئیڈیاز تیار کرنے، خود روزگار کے مواقع تلاش کرنے اور اسٹارٹ اپ چیلنج کے مقاصد و سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔
پلوامہ ضلع میں جے کے ای ڈی آئی کی جانب سے منعقد کیے جا رہے آئیڈیا مقابلے میں پہلے انعام کے طور پر ایک لاکھ روپے، دوسرے انعام کے طور پر 70 ہزار روپے اور تیسرے انعام کے طور پر 30 ہزار روپے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر شرکاء کے لیے تسلی بخش انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔
پروگرام کے دوران نوڈل آفیسر رییس منظور اور کالج پرنسپل جسویندر سنگھ نے بھی خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو اس اقدام سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی اور ای ڈی آئی کے تحت اٹھائے گئے اقدامات کو سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات وقت کا تقاضا ہے کیونکہ فی الوقت سماج کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو خود کے لیے روزگار حاصل کرنے کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی روزگار پیدا کر سکیں۔