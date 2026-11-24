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چار دہائیوں سے کشمیری دستکاری میں رنگ بھرنے والا ہنرمند: اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ رنگریز محمد شفیع خان
مشینوں کے دور میں بھی سرینگر کے علاقے عیدگاہ سے تعلق رکھنے والے محمد شفیع اپنے پشتینی فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
Published : November 24, 2026 at 8:20 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) ابلتے ہوئے رنگین پانی میں پشمینہ شالوں اور دھاگوں کو بڑی باریک بینی سے رنگنے میں مشغول یہ ہیں محمد شفیع خان۔ بھاپ سے بھرے اس ماحول میں مختلف رنگوں کے حسین امتزاج سے دھاگوں کو دلکش بنانے کا یہ محنت طلب کام وہ گزشتہ 40 برس سے انجام دے رہے ہیں۔ شہرِ سرینگر کے علاقے عیدگاہ کے رہائشی محمد شفیع کا ڈائنگ یونٹ خاصا قدیم ہے اور وہ اپنے اس پشتینی ہنر کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے قبل ان کے والد اور دادا بھی اسی پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ کشمیری دستکاری کی صنعت میں ڈائنگ (رنگریزی) کو ایک بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اسی رنگے ہوئے دھاگے سے رنگ برنگی شالیں، قالین اور دیگر دستکاری مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔
دھاگے یا شال کو مطلوبہ رنگ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس عمل میں انتہائی باریک بینی سے رنگوں کا انتخاب کر کے ان کا عین مطابق امتزاج تیار کیا جاتا ہے، جس کے بعد رنگ کو ابلتے ہوئے پانی میں شامل کر کے دھاگے کو اس وقت تک بھگو کر رکھا جاتا ہے جب تک وہ مطلوبہ رنگ میں پوری طرح نہ ڈھل جائے۔ محمد شفیع کہتے ہیں کہ یہ کام دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہے نہیں۔ اس میں چند مخصوص رنگ استعمال ہوتے ہیں جنہیں نہایت باریکی اور خاص تناسب کے ساتھ ملا کر خریدار کی پسند اور طلب کے عین مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔
وہ پشمینہ شالوں کی تعداد اور دھاگے کے وزن کے حساب سے انتہائی نپے تلے انداز میں رنگ تیار کرتے ہیں۔ ماضی میں شہرِ خاص (پرانے سرینگر) میں اس نوعیت کے متعدد ڈائنگ یونٹس قائم تھے، لیکن اب صرف تین سے چار یونٹس ہی باقی رہ گئے ہیں، جن میں محمد شفیع کا کارخانہ بھی شامل ہے۔ عصرِ حاضر میں جدید مشینوں کے بڑھتے ہوئے استعمال اور دیگر وجوہات کی بنا پر اگرچہ بیشتر روایتی ڈائنگ یونٹس بند ہو چکے ہیں، تاہم محمد شفیع نہ صرف اپنا روزگار احسن طریقے سے چلا رہے ہیں بلکہ اپنے کارخانے میں کام کرنے والے دیگر چار سے پانچ افراد کو بھی روزگار فراہم کر رہے ہیں۔
اپنی شال کو ایک مخصوص رنگ دلوانے کے لیے آئے ہوئے ایک گاہک مشتاق احمد ہنڈو کا کہنا ہے کہ محمد شفیع کا شمار کشمیر کے ماہر ترین رنگریزوں میں ہوتا ہے کیونکہ ان کی رنگائی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ان کے بقول: ’’میں تقریباً 35 برس سے ان کے پاس آ رہا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ شال یا دھاگے پر جو بھی رنگ چڑھانے کو کہا جائے، یہ بالکل ویسا ہی رنگ تیار کر کے دیتے ہیں اور اس میں صفر فیصد بھی فرق نہیں ہوتا۔‘‘
وقت کے ساتھ اس پیشے کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ پرانے دور میں آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشقت درکار ہوتی تھی، ماضی میں پانی ابالنے کے لیے چولہوں میں صرف لکڑی یا تیل جلایا جاتا تھا، جبکہ آج متبادل کے طور پر گیس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہونے والے روایتی رنگوں کی جگہ اب کیمیائی ڈائی (کیمیکل رنگوں) نے لے لی ہے۔ محمد شفیع خان کو حال ہی میں اپنے فن میں غیر معمولی مہارت اور بہترین کارکردگی کے اعتراف میں ’اسٹیٹ ایوارڈ‘ سے نوازا گیا ہے۔
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اس اعزاز پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ ملنا ان کے لیے باعثِ فخر ہے، جس سے نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلکہ قدیم رنگریزی کے اس روایتی فن کو مزید آگے لے جانے کی تحریک بھی ملی ہے۔ واضح رہے کہ پشمینہ شالوں کی رنگائی کشمیر کی روایتی دستکاری کا ایک اہم جزو ہے، جس میں بُنائی کے مرحلے کے بعد شال کو رنگا جاتا ہے۔ رنگریزی جنوبی ایشیا کی ایک قدیم دستکاری ہے جس کے تحت سوتی، ریشمی، اونی اور دیگر پارچات کے ساتھ ساتھ دھاگوں کو بھی دیدہ زیب رنگوں میں ڈھالا جاتا ہے۔