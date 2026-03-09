ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سندر بنی میں تربیتی مشق کے دوران ایک فوجی جوان لاپتہ،فوج نے بیان جاری کر دیا
جموں:(محمد اشرف گنائی) بھارتی فوج کے وائٹ نائٹ کورپس نے پیر کو ایک سرکاری بیان میں بتایا کہ ضلع راجوری کے علاقے سندر بنی میں دریا عبور کرنے کی تربیتی مشق کے دوران ایک فوجی لاپتہ ہو گیا ہے۔ فوج کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان کے مطابق، سندر بنی کے علاقے میں منعقدہ ریور کراسنگ ٹریننگ ایکسرسائز کے دوران سپاہی اکشیت شرما آج دوپہر تقریباً 12 بجے لاپتہ ہو گئے۔
فوجی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ لاپتہ سپاہی کو تلاش کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے اور بھارتی فوج کے ساتھ ساتھ سول ایجنسیوں کے تمام دستیاب وسائل اس آپریشن میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔
فوجی حکام کے مطابق علاقے میں تلاش کا عمل تیزی سے جاری ہے اور سپاہی کا سراغ لگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔