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سرینگر میں اتر پردیش کا نوجوان مردہ پایا گیا
پولیس کے مطابق نوجوان اپنے کرائے کے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا، اسے فوری اسپتال لے جایا گیا۔
Published : June 25, 2026 at 10:29 AM IST
سرینگر: حکام نے جمعرات کو بتایا کہ، سرینگر کے ایک سیلون میں کام والا اتر پردیش کا ایک 18 سالہ نوجوان شہر کے حیدر پورہ علاقے میں اپنے کرائے کے مکان میں مردہ پایا گیا۔
نوجوان کی شناخت شانو احمد ولد محمد احسن کے طور پر کی گئی ہے۔ متوفی نوجوان اترپردیش کے ضلع بجنور کا رہائشی تھا۔
حکام کے مطابق شانو بدھ کی دیر رات اپنے کرائے کے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور اسے سرینگر کے شری مہاراجہ ہری سنگھ (ایس ایم ایچ ایس) اسپتال منتقل کیا۔
حکام نے بتایا کہ اسپتال میں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔
شانو پچھلے کچھ مہینوں سے حیدر پورہ میں کرایہ دار کے طور پر رہ رہا تھا اور سرینگر کے ایک مقامی سیلون میں ملازم تھا۔
پولیس نے موت کے آس پاس کے حالات کا تعین کرنے کے لیے بھارتیہ شہری تحفظ سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 194 کے تحت تفتیشی کارروائی شروع کر دی ہے۔
حکام نے بتایا کہ موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے آج پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔ نوجوان کی موت کی اصل وجوہات اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے پولیس کی جانب مزید تفتیش جاری ہے۔
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