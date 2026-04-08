ایس ایس پی اننت ناگ کے طور پر امود اشوک ناگپور نے چارج سنبھال لیا، نوجوانوں کی بہبود اولین ترجیح قرار
ایس ایس پی امود ناگپور نے اس بات پر زور دیاکہ منشیات جیسی لعنت سے نوجوان نسل کو بچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔
Published : April 8, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 2:14 PM IST
اننت ناگ : (فیاض لولو) اننت ناگ میں سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کے طور پر امود اشوک ناگپور نے باقاعدہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ چارج سنبھالتے ہی انہوں نے ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو مزید مستحکم بنانے، نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے اور پولیس و عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اپنے پہلے بیان میں ایس ایس پی امود ناگپور نے کہا کہ نوجوانوں کی بھلائی ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ منشیات جیسی لعنت سے نوجوان نسل کو بچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سخت اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ نوجوانوں کو ایک محفوظ اور مثبت ماحول فراہم کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہے اور اس ضمن میں عوام کے لیے پولیس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بلا جھجھک اپنے مسائل اور شکایات پولیس کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کا بروقت اور مؤثر ازالہ ممکن بنایا جا سکے۔
ایس ایس پی ناگپور نے عوامی تعاون کو امن و امان کے قیام کے لیے نہایت ضروری قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ضلع اننت ناگ کے لوگ پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ایک پُرامن اور محفوظ معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
انہوں نے شفاف اور جوابدہ طرزِ حکمرانی کے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کیا جائے گا اور ہر شہری کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔
آخر میں انہوں نے کہا کہ پولیس اور عوام کے درمیان باہمی اعتماد اور اشتراک عمل ہی ایک بہتر اور محفوظ سماج کی بنیاد ہے، اور وہ اس سمت میں ہر ممکن کوشش کریں۔