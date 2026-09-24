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غریبوں سے کیا گیا مفت بجلی کا وعدہ پورا کیا جائے: ایم ایل اے وحید پرہ
عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ نے آرہل اور لاسی پورہ سڑک کی میکڈمائزیشن کا کام شروع کر دیا ہے۔
Published : September 24, 2026 at 1:51 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): آرہل اور لاسی پورہ کے سڑک کی میکڈمائزیشن کا افتتاح پلوامہ کے رکنِ اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ نے کیا۔ اس موقعے پر انہوں نے سڑک کو مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبے کے لیے بھی ایک اہم رابطہ سڑک قرار دیا۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ آرہل اور لاسی پورہ سڑک لسی پورہ انڈسٹریل اسٹیٹ سے رابطے کے لیے انتہائی اہم ہے، جہاں سینکڑوں صنعتی یونٹس کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑک رابطہ بہتر ہونے سے مقامی لوگوں، مزدوروں اور تجارتی گاڑیوں کی آمدورفت میں آسانی ہوگی، جبکہ خام مال اور تیار شدہ مصنوعات کی نقل و حمل بھی مزید سہل ہو جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث مقامی آبادی اور صنعتی شعبے سے وابستہ افراد کو طویل عرصے سے مشکلات کا سامنا تھا، تاہم میکڈمائزیشن کا کام شروع ہونے سے انہیں بڑی راحت ملے گی۔رکنِ اسمبلی نے کہا کہ علاقے میں بنیادی ڈھانچے اور سڑک رابطوں کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کے دیرینہ مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وحید الرحمٰن پرہ نے بجلی کے شعبے میں ایمنسٹی اسکیم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بجلی کے بقایاجات کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنے والے صارفین پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے ایمنسٹی ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ غریب اور معاشی طور پر کمزور طبقات سے مفت بجلی فراہم کرنے کے وعدے کو من و عن عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے تاکہ انہیں حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے۔
اسمبلی کی کارروائی کے حوالے سے وحید الرحمٰن پرہ نے بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے ارکانِ اسمبلی سے اپیل کی کہ وہ ایوان کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلنے دیں تاکہ عوامی مسائل اور مطالبات کو مؤثر طریقے سے اسمبلی میں اٹھایا جا سکے۔
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انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں کی اسمبلی میں موجودگی کا بنیادی مقصد عوامی مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے حل کے لیے آواز بلند کرنا ہے، اس لیے ایوان کو تعمیری انداز میں چلنے دیا جانا چاہیے تاکہ عوامی مفادات سے متعلق امور پر مؤثر بحث اور پیش رفت ممکن ہو سکے۔